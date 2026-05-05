La Fiesta de la Naranja de Coín aúna actividades gastronómicas, visitas culturales y una pasarela de moda flamenca

Presentación de la Fiesta de la Naranja de Coín. - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 5 May. (EUROPA PRESS) - Coín (Málaga) celebrará el próximo sábado, 9 de mayo, en la plaza de la Alameda, una nueva edición de la Fiesta de la Naranja, que este año aúna actividades gastronómicas, visitas culturales y una pasarela de moda flamenca.

El vicepresidente de la Diputación Cristóbal Ortega y el alcalde de Coín, Francisco Santos, han destacado que esta Fiesta de Singularidad Turística Provincial, que este año alcanza su edición vigésimo octava, rinde homenaje al cultivo de la naranja, una fruta emblemática del Guadalhorce, conocido en esa zona como valle del azahar.

Durante este evento, se podrá degustar el zumo de naranja entre los más de 3.000 kilos de naranja con los que contará la fiesta. Además, se servirá un plato muy típico de Coín, la sopa 'hervía'. La preparación de la misma recae a cargo de un vecino de Coín, Félix, que cada año cuenta con la ayuda de un colectivo del pueblo. Este año será la Asociación de Fibromialgia de Coín, AFI Coín.

La Fiesta de la Naranja, que se celebrará en la Plaza de la Alameda desde las 13,00 horas, también cuenta con puestos de artesanía y otros productos, así como con un servicio de barra a cargo de la asociación AFI Coín.

Por la tarde habrá actuaciones musicales en directo y a las 19,00 horas, a través de Málaga de Moda, la marca promocional de la Diputación de Málaga para apoyar al sector textil de la provincia, se desarrollará la pasarela de moda Coín Flamenca. Susana Zamora, Tricotrá, Cándido Luis, Teressa Ninú, Ana Lana y AV Verdú mostrarán sus diseños de nueva colección.

Paralelamente, durante toda la jornada se podrá visitar el antiguo Convento de Santa María y las distintas salas de exposiciones permanentes, como el Centro Antonio Reyna Manescau, la sala de cerámica Carmen Escalona, la sala de cerámica Salvador Luna, la sala arqueológica, al igual que la exposición 'Estoraque 2026. Folclore y tradición', situada en la nave del antiguo convento.

De igual modo, se entregará el premio 'Naranja Honorífico' a una persona, colectivo, asociación o empresa que haya destacado en la promoción de la imagen de Coín.