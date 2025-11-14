La Final del Campeonato de Andalucía de Selecciones Femeninas de Fútbol Sala Sub14 y Sub16 se celebrará en Málaga

El diputado de Deportes, Juan Rosas, junto a Juan Francisco Páez, concejal de Deportes de Villanueva de Algaidas; Juan Alejandro Pascual, concejal de Deportes de Villanueva del Trabuco, y Pedro Curtido, presidente de la RFAF, entre otros. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGAº

MÁLAGA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga trae a la provincia la final del Campeonato de Andalucía de Selecciones Femeninas de Fútbol Sala Sub14 y Sub16, el evento de fútbol femenino más importante que organiza la Real Federación Andaluza de Fútbol en el transcurso de la temporada. Más de 150 jugadoras de las selecciones provinciales de Málaga, Almería, Córdoba, Jaén y Sevilla se enfrentarán por el título los días 22 y 23 de noviembre en Villanueva de Algaidas y Villanueva del Trabuco.

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente diputado provincial de Deportes, Juan Rosas, junto a Juan Francisco Páez, concejal de Deportes de Villanueva de Algaidas; Juan Alejandro Pascual, concejal de Deportes de Villanueva del Trabuco, y Pedro Curtido, presidente de la RFAF.

Rosas ha recordado que el fútbol sala entró a formar parte de los circuitos deportivos provinciales de la Diputación en 2021 con el impulso de la RFAF para dar respuesta a la creciente demanda de competiciones de esta modalidad deportiva en la provincia.

"Al acoger en Málaga este campeonato de selecciones provinciales no sólo seguimos respondiendo a la demanda, sino que impulsamos el fútbol base y mostramos al mismo tiempo las magníficas instalaciones deportivas con las que cuenta la provincia, que puede albergar eventos deportivos de todos los niveles y modalidades", ha explicado.

Este tipo de eventos "no sólo son relevantes en el ámbito deportivo; también son fuente de valores como el esfuerzo, la superación, la igualdad, el respeto, la deportividad, la solidaridad o el compañerismo", ha destacado el diputado, que ha recordado que, "en el aspecto económico también generan un enorme impacto en las localidades sede".

La fase previa del campeonato se celebró del 21 de octubre al 4 de noviembre con 400 participantes de las ocho provincias andaluzas que disputaron 16 partidos en los que se marcaron 58 goles. Finalmente, para la final four se clasificaron las selecciones Sub14 y Sub16 de Almería, Córdoba y Sevilla, Jaén en Sub14 y Málaga Sub16.

Este pasado jueves se celebró el sorteo de los emparejamientos, que determinó que en Sub14 se enfrentarán Jaén-Sevilla y Córdoba-Almería, y en Sub16, Málaga-Almería y Sevilla-Córdoba. Algunas de las jugadoras participantes representarán después a la selección andaluza en el Campeonato Nacional.

Los encuentros se celebrarán de 9.00 a 14.00 horas en los campos de césped artificial de los municipios sede y serán retransmitidos en directo en https://www.tv.rfaf.es/#/content/