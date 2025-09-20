Los finlandeses Eppu Normaali conquistan Marenostrum Fuengirola en una noche de música internacional

FUENGIROLA (MÁLAGA), 20 (EUROPA PRESS)

El escenario Fundación Unicaja vivió en la noche de este pasado viernes un acontecimiento único con la actuación de Eppu Normaali, una de las bandas más emblemáticas de Finlandia y referencia indiscutible del rock en Europa. El concierto, que reunió a público local, nacional e internacional, subrayó el carácter global de este ciclo musical.

La llegada de Eppu Normaali a la Costa del Sol supuso un hito para los seguidores de la música nórdica. Pocas veces una formación finlandesa de su calibre se presenta en el sur de España, y la respuesta del público fue entusiasta. Con un repertorio que combinó clásicos de su extensa trayectoria con temas más recientes, la banda demostró por qué sigue siendo un referente tras más de cuatro décadas en los escenarios.

Según explican desde la organización de Marenostrum, desde el inicio, la banda mostró su fuerza escénica con un sonido potente y compacto que hizo vibrar a todo el recinto. El público, compuesto tanto por seguidores españoles como por numerosos fans llegados desde Finlandia y otros países europeos, respondió con entusiasmo, coreando cada tema y transformando la velada en un encuentro cultural único.

El repertorio viajó por distintas etapas de la carrera de Eppu Normaali, desde himnos generacionales que marcaron la historia del rock finlandés hasta composiciones más recientes que demuestran la vigencia de su propuesta. Cada canción fue recibida con ovaciones que confirmaban la complicidad entre la banda y una audiencia entregada.

El ambiente alcanzó momentos memorables cuando la banda interpretó algunos de sus clásicos más esperados, que desataron la euforia colectiva. La combinación de la energía de los músicos, el juego de luces y la localización privilegiada dentro del Castillo Sohail convirtieron el concierto en una experiencia sensorial que pocos olvidarán.

Con esta velada, Marenostrum Fuengirola continúa construyendo un espacio donde conviven distintas culturas musicales y con una programación de primer nivel. Anoche, el rock finlandés brilló frente al mar Mediterráneo y dejó una huella imborrable en la memoria de todos los asistentes.

El ciclo Marenostrum Fuengirola ya trabaja en su programación del próximo año 2026, en la que ya ha confirmado las a El último de la fila el 25 de abril, con todo vendido; Fito y Fitipaldis el 2 de mayo; la celebración del Fulanita Fest el 30 de mayo; la actuación del malagueño Pablo Alborán el 6 de junio; la de Dani Martín en su gira aniversario 25 años el 13 de junio; Galvan Real el 21 de agosto; y el festival de música heavy Sun & Thunder del 27 al 29 de agosto.