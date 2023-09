El fiscal general destaca que la respuesta de la Fiscalía en la jurisdicción de menores "no se queda en la punición"

MÁLAGA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha asegurado este lunes que en la jurisdicción de menores "la respuesta del derecho y de la Fiscalía no se queda solo en la punición", sino que "también está en el ámbito de protección, antes de los 14 años", y, además, "no tratamos de castigar", sino de erradicar este tipo de violencia.

Cuestionado sobre si habría que revisar la edad penal de los menores, en relación con el caso de la difusión de fotos de menores manipuladas a través de inteligencia artificial en Almendralejo en el que hay supuestamente menores implicados, García Ortiz ha recordado que esto es "una discusión muy antigua que de vez en cuando se pone de relieve cuando ocurren determinados comportamientos".

Así, ha incidido en que "el castigo en la jurisdicción de menores es muy relativo". "No tratamos de castigar, sino lo que tratamos es de erradicar, de conseguir que las personas, que los jóvenes en este caso, alcancen la madurez suficiente para no volver a delinquir, para interaccionar en la sociedad a la que pertenezcan con normalidad".

"Por eso en ocasiones es difícil utilizar o trasladar los términos que usamos en la jurisdicción de mayores sobre el castigo, punición o pena, a la jurisdicción de menores que en realidad tiene otro propósito. Está diseñada para funcionar de otra manera", ha puntualizado.

Respecto al trabajo del ministerio fiscal en este caso concreto de Almendralejo, ha señalado que se siguen la misma línea; una vez que reciben la información policial a través de los atestados la Fiscalía "toma sus decisiones en la investigación, en la instrucción de los procedimientos, en este caso de menores".

Por otro lado, preguntado por una posible regulación de la inteligencia artificial, ha señalado que "las formas de delincuencia son muchas y variadas" y ha precisado que "todos los tipos de penales están diseñados fundamentalmente para defender bienes jurídicos, cómo se atacan esos bienes jurídicos, de qué forma, por qué medios".

Así, García Ortiz ha indicado que "de momento no nos hemos planteado, no hay propuesta formal de la Fiscalía ni en las memorias en ese sentido", aunque ha apuntado que "la evolución de la sociedad, la evolución de las nuevas formas de delincuencia, no sabemos a dónde nos puede llevar".

VIOLENCIA SEXUAL

Preguntado también por el aumento de condenas por delitos sexuales, ha indicado que todos los expertos están de acuerdo "en que la dominación está siempre presente en cualquier comportamiento de violencia sexual".

De hecho, ha apuntado que "la ley de integral, la ley de protección de violencia sexual lo que pretende es casi equipararlo y establece en una de sus disposiciones adicionales que los juzgados de violencia contra la mujer y la fiscalía de violencia contra la mujer unifiquen su respuesta penal contra este tipo de actos".

Así, ha considerado que "es una realidad con la que tenemos que trabajar". "No hay otra forma de ver la violencia sexual, sino con una perspectiva de género", ha apostillado.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

En cuanto al encuentro de cooperación internacional, son cerca de 60 fiscales especialistas en esta materia los que participan en Málaga en las jornadas anuales bajo la dirección del fiscal de Sala Francisco Jiménez-Villarejo. El número total de expedientes de cooperación internacional registrados en 2022 es de 9.070.

Durante las dos jornadas de trabajo, los fiscales debatirán sobre diversas cuestiones como los criterios de actuación respecto de la coordinación activa y pasiva, el reconocimiento de las órdenes europeas de investigación, el nuevo marco legal de la prueba electrónica, así como la coordinación con el resto de especialidades del ministerio público.

El fiscal general del Estado ha acudido a la sesión de inauguración, junto a la fiscal Superior de Andalucía, Ana Tárrago, y el fiscal jefe de Málaga, Juan Calvo-Rubio.

García Ortiz ha mostrado su agradecimiento a la Unidad de Cooperación Internacional y a sus componentes y ha considerado que el trabajo de la red "es fundamental ya que, por un lado, son el ejemplo del principio de unidad de actuación de la Fiscalía, pues lo que hacen debe ser igual para todo el territorio y ante todos los países, unifican prácticas que luego son de aplicación en todo el Estado".

Ha destacado que en esta materia son los fiscales quienes "marcamos la pauta" y ha destacado que la competencia o ámbito de actuación, sobre todo a nivel operativo o de asistencia y auxilio internacional en materia penal, no viene determinada por una categoría criminal determinada o concreta, sino que es "eminentemente transversal u horizontal".

El fiscal general ha señalado que las jornadas tienen este año una finalidad principal, como es debatir sobre criterios que refuercen la cooperación internacional en su doble vertiente pasiva y activa.