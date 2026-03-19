El Foro de Turismo de Málaga analiza situación del destino en relación con retraso de reapertura de AVE directo

El Foro de Turismo de Málaga celebra su sesión de marzo - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Foro de Turismo de la ciudad de Málaga ha celebrado este jueves la sesión de marzo, en la sede de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga, ubicada en la calle Muro de San Julián. En el transcurso del encuentro, se ha realizado un análisis de la situación del destino en relación con el contexto turístico y el impacto del retraso en la reapertura completa de la línea AVE Málaga-Madrid.

El Foro ha subrayado las fortalezas y la capacidad del destino de cara a que la Semana Santa "se resienta lo menos posible en las circunstancias actuales y ha solicitado celeridad en los trabajos para volver a la normalidad cuanto antes".

Antes del comienzo de la cita, el concejal delegado de Turismo y Promoción de la Ciudad, Jacobo Florido, junto a la concejala delegada de Servicios Operativos, Playas y Fiestas, Teresa Porras, y al presidente de la Agrupación de Cofradías de Málaga, José Carlos Garín, han dado la bienvenida a los representantes e instituciones del sector turístico local en esta reunión.

Durante el acto, el presidente de la Agrupación de Cofradías ha presentado las principales novedades de la Semana Santa de Málaga 2026, una de las grandes citas culturales y turísticas de la ciudad que atrae anualmente a miles de visitantes nacionales e internacionales.

Por su parte, la concejala delegada de Servicios Operativos, Playas y Fiestas, ha puesto en común todo el dispositivo establecido por los servicios municipales de cara a la Semana Santa.

Asimismo, el Área de Turismo y Promoción de la Ciudad ha compartido el balance de acciones desarrolladas en las últimas semanas, destacando la participación en ITB Berlín, una de las ferias de turismo más importantes del mundo, así como la incorporación a la nueva Red de Destinos Turísticos Urbanos y las acciones previstas para la próxima entrega de los Premios de Turismo en Fycma.

Por su parte, Málaga Convention Bureau ha presentado un balance de actividad reciente centrado en la captación y apoyo a eventos profesionales y congresos celebrados en la ciudad, reforzando el posicionamiento de Málaga como destino MICE de referencia.

Las áreas municipales de Cultura y Deporte también han trasladado sus principales líneas de actividad y programación, con especial atención a la agenda cultural y deportiva de marzo y los próximos meses.

Asimismo, se ha formalizado la incorporación de la Asociación de Viviendas Turísticas como nuevo miembro del Foro de Turismo, de conformidad con lo acordado en la última sesión del Foro.

Finalmente, el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) ha expuesto su calendario de actividad previsto para los próximos meses, con eventos profesionales y feriales que continúan aportando valor al tejido turístico y económico de la ciudad.