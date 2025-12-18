El Foro de Turismo de Málaga avanza en las líneas de trabajo de Fitur 2026

Foto de familia del Foro de Turismo - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 18 Dic.

El Foro de Turismo de la ciudad de Málaga ha celebrado este jueves la sesión de diciembre, en la Comandancia Naval de Málaga, ubicada el Paseo de la Farola, y, entre otros, ha abordado las líneas de trabajo de Fitur 2026.

Antes del comienzo de la cita, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, acompañado del concejal delegado de Turismo y Promoción de la Ciudad, Jacobo Florido, ha firmado el Libro de Honor de la Comandancia Naval y ha dado la bienvenida, junto al comandante naval de Málaga, Pablo Murga, a los representantes e instituciones del sector turístico local en la última reunión del año.

Durante la reunión, el Área de Turismo y Promoción de la Ciudad ha compartido el balance de acciones desarrolladas en las últimas semanas y ha avanzado las líneas de trabajo vinculadas a la presencia del destino en Fitur 2026, cita en la que Málaga volverá a acudir con expositor propio y una agenda profesional centrada en la promoción y comercialización del destino.

En el apartado de promoción, se han repasado iniciativas recientes orientadas a mercados estratégicos. Entre ellas, la participación en las jornadas de comercialización de Turespaña en Australia y Nueva Zelanda, con reuniones profesionales para reforzar el posicionamiento de la ciudad en estos mercados estratégicos de larga distancia, así como la presencia en Iltm Cannes, foro internacional de referencia para el turismo de premium.

En el transcurso del encuentro, se ha informado del acto conmemorativo del 125 aniversario del naufragio de la corbeta alemana 'Gneisenau', desarrollado en Hamburgo, como acción de proyección y vínculo histórico con el mercado alemán.

Por su parte, Málaga Convention Bureau ha presentado un balance de actividad reciente centrado en la captación y apoyo a eventos, destacando el press trip internacional organizado con motivo de la Gala Michelin, el fam trip MICE con agencias portuguesas y el encuentro anual de socios con carácter solidario. También se han expuesto acciones de formación técnica en el marco del Spain Convention Bureau y el desarrollo de congresos celebrados en la ciudad en las últimas semanas.

Asimismo, las áreas municipales de Cultura y Deporte han trasladado sus principales líneas de actividad y programación, con especial atención a la agenda de diciembre y a los eventos de ciudad vinculados a estas fechas.

Finalmente, Fycma ha expuesto su calendario de actividad previsto para el inicio de 2026, con eventos profesionales y feriales que contribuyen al posicionamiento de Málaga como destino de congresos y grandes citas.