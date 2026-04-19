Fran Perea vuelve a Málaga el viernes en su gira 'El hombre invisible' donde el actor y el músico se abrazan

Archivo - El actor y cantante Fran Perea. - CEDIDA/ANDRES DOMING - Archivo

MÁLAGA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El músico Fran Perea vuelve a casa y vuelve con su música, con un concierto en la Sala París 15 el próximo viernes, 24 de abril, dentro de su gira 'El hombre invisible', en la que Málaga no podía faltar y que es "un abrazo entre la música y la interpretación como actor", según el artista.

En este tour recupera sus grandes clásicos y presenta una selección de los temas que componen su nuevo álbum, que da voz a nueve personajes de la carrera de Fran Perea como actor, al que sacará a pasear en este concierto, y une sus dos pasiones.

"Quiero regalar al público todo lo que soy e incluso volverme invisible", ha subrayado en una nota el artista, que ya ha pasado con este tour por Madrid, Bilbao, Granada y Sevilla y llegará el 25 a Toledo y, en mayo, a Barcelona y Zaragoza y en verado estará en festivales.

El malagueño ha contado con la colaboración de otros músicos en la composición de letras y melodías en este álbum, como Andrés Suárez, Diego Cantero (Funambulista), David Otero, Gonzalo Hermida, Ernest Prana, Celia Becks, los malagueños Javypablo, Alejandro Ruiz (Sienna) y Víctor Elías.

También es un disco con distintos productores musicales: Tato Latorre, Alfonso Samos, Víctor Elías, François Le Goffic, Diego Cantero y Gonzalo Hermida. El sencillo que ha acompañado la publicación del álbum es 'Nos volveremos a ver', en el que toma la palabra Orestes, hermano de Electra, papel que interpretó junto a Ana Belén en el Festival Internacional de Mérida en 2012 dirigido por José Carlos Plaza.

La canción es una carta imaginaria de amor fraternal escrita durante la separación de los hermanos, cargada de emoción y esperanza. Este tema ha sido compuesto por Fran Perea junto a Gonzalo Hermida, quien se ha encargado también de la producción musical de 'Nos volveremos a ver'. El videoclip ha sido dirigido por el malagueño Ángel Velasco y la portada, diseñada por los rondeños Violeta Sánchez y Vicente Sánchez.

El album 'El hombre invisible' se mueve en un pop contemporáneo de base guitarrera, donde conviven la esencia más reconocible de Fran Perea con una producción actual y festivalera. "Hay un equilibrio constante entre lo emocional y lo potente: canciones íntimas que crecen de forma contenida hasta estribillos luminosos y otros temas más cañeros y bailables, pensados para el directo", han señalado.

En este disco, los personajes de la carrera de Fran "asumen el control y alzan la voz para describir a la persona: ¿Qué es más real lo que eres o la imagen que proyectas? Perea se aparta, desaparece y otras manos trazan sus formas: da la palabra a sus personajes"; desde el conocido Marcos de 'Los Serrano', hasta El Garganta, de 'El Camino de los Ingleses', pasando por sus papeles en obras teatrales.

Es el séptimo trabajo de estudio del artista y quinto que publica de forma independiente bajo su sello propio, Sinfonía en Nobemol, actualmente NBL Música junto a Víctor Elías, con el que ya produjo 'Uno más uno son 20' (2023).