Fuerte despliegue policial en la barriada La Trinidad de Málaga por un operativo tras los últimos tiroteos

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional.- POLICÍA NACIONAL MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional están desplegados en el barrio de La Trinidad de Málaga capital desde primeras horas de la mañana de este martes dentro de un operativo iniciado tras los últimos tiroteos ocurridos en la ciudad.

Según han asegurado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación, se ha realizado una veintena de registros, además de que se han intervenido diez armas de fuego, dinero falso y drogas; y que se están produciendo detenciones.

Durante toda la mañana, y al menos desde las 06.00 horas, un helicóptero de la Policía Nacional ha sobrevolado la capital, en concreto dicha zona, como apoyo a la actuación de los efectivos, tanto uniformados como también de paisano, que han desarrollado el operativo a pie de calle.

Cabe recordar que son varios los tiroteos que han tenido lugar en la zona desde hace algunas semanas, todos ellos investigándose, y sin que se hayan producido heridos.