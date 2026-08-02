La Fundación Bisturí Solidario culmina su campaña en Uganda con más de 100 procedimientos quirúrgicos y formación. - FUNDACIÓN BISTURÍ SOLIDARIO

MÁLAGA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fundación César Ramírez Bisturí Solidario ha finalizado una nueva campaña quirúrgica en Uganda, donde una expedición de profesionales sanitarios ha trabajado en el quirófano del Hospital Bishop Ceaser Asili, situado en la localidad de Luwero, entre los días 4 y 12 de julio. En total, han sido 104 procedimientos quirúrgicos en 84 pacientes.

Con estas intervenciones, la campaña, desarrollada en colaboración con la Fundación Cirujanos en Acción, ha contribuido a reducir "la elevada lista de espera existente para patologías hernia en una de las zonas con mayores necesidades asistenciales del país", han informado desde dicha fundación en una nota.

Esta misión supone, además, la segunda campaña quirúrgica que la Fundación César Ramírez Bisturí Solidario desarrolla junto a la Fundación Cirujanos en Acción durante 2026, tras la expedición llevada a cabo meses atrás en Gambia, consolidando así el propósito orientado a mejorar el acceso a una cirugía segura en África.

La intervención más frecuente durante la campaña fue la reparación de hernias mediante técnica Lichtenstein (aplicando una malla quirúrgica), una patología especialmente prevalente en África subsahariana y centroáfrica y que, "en numerosas ocasiones, permanece sin tratamiento durante años por la escasez de recursos, especialistas e infraestructuras sanitarias", han dicho.

Según han explicado, la resolución de estas patologías supone una mejora inmediata de la calidad de vida de los pacientes, permitiéndoles recuperar su actividad laboral y social y evitando complicaciones potencialmente graves.

"Con esta técnica aseguramos el tratamiento de la hernia con seguridad, sencillez y excelentes resultados a largo plazo. En entornos con recursos limitados como muchos hospitales africanos, utilizar una técnica estandarizada, reproducible y con bajas tasas de recurrencia supone ofrecer a los pacientes una solución definitiva que les permite recuperar su vida laboral, familiar y social", ha asegurado el doctor César Ramírez, fundador de Bisturí Solidario y líder de esta campaña quirúrgica.

El equipo, a su vez, ha estado conformado por las cirujanas Teresa Butrón y María Pelloni; los anestesistas Filadelfo Bustos y Jesús Barrera; así como las enfermeras Lidia Honeine, Olga Clemente, Ana Ferrer y Marta Villarraso.

LA IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN

Además de la actividad asistencial, uno de los grandes objetivos de la expedición ha sido el componente docente y de transferencia de conocimiento, considerados "unas de las señas de identidad" de la Fundación César Ramírez Bisturí Solidario.

Durante la campaña, el equipo español ha trabajado de forma conjunta con un equipo local compuesto de cirujanos, anestesistas, personal de enfermería y otros profesionales del Hospital Bishop Ceaser Asili, compartiendo técnicas quirúrgicas, protocolos anestésicos y procedimientos organizativos destinados a fortalecer las capacidades del centro sanitario ugandés.

"Tan importante como realizar estas intervenciones es enseñar a los cirujanos locales a dominarlas para que puedan seguir aplicándolas cuando la misión haya terminado", ha indicado Ramírez sobre la relevancia de este intercambio de conocimientos, con el que se persigue que el impacto de la cooperación "vaya mucho más allá" y favorecer que los profesionales locales "tengan herramientas propias para aumentar progresivamente la capacidad resolutiva del hospital".

Uno de los momentos más simbólicos de esta campaña ha sido la incorporación a la expedición del doctor Paul Clement Fillie, primer beneficiario del programa 'Ayudas a la Formación' de la Fundación César Ramírez Bisturí Solidario.

Semanas antes del inicio de la misión, Paul Clement Fillie finalizó con éxito su formación como especialista en Cirugía General, convirtiéndose oficialmente en cirujano en la Universidad de Kampala, donde se tuvo que desplazar desde su país original, Sierra Leona, para hacer realidad su sueño.

Su participación en la campaña de Luwero supone "un importante hito para la fundación, al representar el primer fruto de un proyecto nacido con el objetivo de facilitar la formación de profesionales sanitarios africanos y contribuir al fortalecimiento de los sistemas de salud desde el propio continente".

"Ver a Paul incorporarse a esta expedición ya como cirujano especialista es, probablemente, uno de los logros que más nos enorgullecen como fundación. Hoy regresa a Freetown, su ciudad, con los conocimientos y la preparación necesarios para desarrollar su carrera profesional al servicio de su población", ha destacado el presidente de Bisturí Solidario.

Según ha indicado, el modelo de cooperación que impulsa su fundación es "no solo ofrecer asistencia puntual mediante campañas quirúrgicas, sino generar oportunidades de formación que permitan crear profesionales altamente cualificados capaces de liderar el futuro de la cirugía en sus países de origen".