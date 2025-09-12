Fundación Cultura, Economía y Medio Ambiente y Fundación Davante se alían para impulsar proyectos sociales en Málaga

Natalia Sánchez, vicepresidenta ejecutiva y secretaria general de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) y secretaria de la Fundación CEM, junto a Sonia Ordóñez, directora general de Fundación Davante - CEM

La Fundación CEM (Cultura, Economía y Medio Ambiente) de la Confederación de Empresarios de Málaga y la Fundación Davante han firmado un acuerdo de colaboración con el objetivo de establecer una alianza que permita a ambas entidades trabajar conjuntamente en la identificación, diseño y puesta en marcha de proyectos de impacto social, de la mano del tejido productivo malagueño.

El acuerdo, firmado por Natalia Sánchez, vicepresidenta ejecutiva y secretaria general de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) y secretaria de la Fundación CEM, junto a Sonia Ordóñez, directora general de Fundación Davante, representa un compromiso firme por parte de ambas instituciones para sumar capacidades, compartir conocimiento y generar iniciativas con un enfoque innovador y socialmente responsable.

Según destacan en un comunicado, este convenio nace del convencimiento común de que la cooperación entre el ámbito empresarial y el tercer sector puede dar lugar a soluciones efectivas frente a los desafíos sociales, educativos y medioambientales a los que se enfrenta nuestra provincia.

Fundación CEM y Fundación Davante comparten un mismo espíritu de colaboración: una mirada hacia el futuro que entiende que el progreso económico y el bienestar social deben ir de la mano. Así, ambas entidades se proponen explorar nuevas formas de contribuir al desarrollo de la provincia de Málaga, poniendo en valor sus respectivos ámbitos de experiencia: el tejido empresarial y su capacidad de tracción, en el caso de la Fundación CEM, y la intervención social desde una perspectiva educativa, sociosanitaria y ecosostenible, en el caso de la Fundación Davante.

El acuerdo abre un espacio de trabajo compartido, flexible y con gran potencial, en el que podrán plantearse acciones en materia de formación, generación y retención de talento, emprendimiento, sostenibilidad, cuidado de la salud, innovación social o responsabilidad empresarial, siempre con el foco puesto en mejorar la calidad de vida de las personas y fortalecer la cohesión del territorio.

Por tanto, la firma de este convenio supone el inicio de un camino conjunto en el que ambas entidades sumarán conocimiento, recursos y visión estratégica para generar impacto real. Este marco permitirá también compartir experiencias, establecer alianzas con otros actores del ecosistema provincial y contribuir al avance de un modelo de desarrollo inclusivo, justo y sostenible.