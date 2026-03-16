La Fundación Rafael Pérez Estrada lleva al ciclo 'Voces contemporáneas' a Ángelo Néstore en el MUCAC La Coracha

Archivo - La artista, poeta y docente italoespañola Ángelo Néstore. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Rafael Pérez Estrada de Málaga organiza una nueva sesión del ciclo 'Voces contemporáneas' con la participación de Ángelo Néstore, una de las voces más singulares y reconocidas del panorama literario actual. El encuentro tendrá lugar el martes 18 de marzo, a las 18.30 horas, en el salón de actos del MUCAC La Coracha de la capital malagueña, con entrada libre hasta completar aforo.

La cita estará moderada por María Eloy-García y propone un acercamiento a la trayectoria y al universo creativo de Néstore, cuya obra transita entre la poesía, la performance, la música y la reflexión en torno a la identidad, el cuerpo y los lenguajes contemporáneos.

Con esta actividad, la Fundación Rafael Pérez Estrada continúa impulsando espacios de diálogo con creadoras y creadores actuales que, desde distintas disciplinas, enriquecen el pensamiento, la literatura y la vida cultural de la ciudad.

El ciclo 'Voces contemporáneas' nace precisamente con ese propósito: abrir la Fundación a las voces del presente y fomentar la conversación en torno a las nuevas formas de creación.

Ángelo Néstore (Lecce, Italia, 1986) es una artista no binaria italoespañola afincada en Málaga desde 2007. Explora lo poético como un territorio 'queer' donde la escritura se hibrida con la música o la performance.

Desde 2017 codirige el Festival de poesía 'Irreconciliables' y en 2020 fundó la editorial de poesía Letraversal. Compagina su actividad artística con la docencia en Traducción e Interpretación en la Universidad de Málaga (UMA).

Entre sus libros de poesía más destacados se encuentran 'Deseo de ser árbol' (V Premio Espasa, 2022), 'Hágase mi voluntad' (XX Premio de Poesía Emilio Prados, Pre-Textos, 2020) y 'Actos impuros' (XXXII Premio de Poesía Hiperión, 2017).

Su obra ha sido traducida y publicada en Italia y Estados Unidos, y también ha desarrollado una intensa línea de experimentación escénica y musical, con canciones como 'Poeta Cíborg Pecador', 'Incógnito' y 'Sección de caballeros', además de adaptaciones teatrales como 'Lo inhabitable' y 'Sacramento'.

En 2024 editó 'Antología de poesía queer' (Espasa), la primera compilación publicada en España de estas características, y en 2025 ha publicado 'Leche cruda' (Reservoir), su primera novela.

La presencia de Ángelo Néstore en este ciclo supone una oportunidad para acercarse a una creadora de referencia cuya obra destaca por su fuerza expresiva, su capacidad para desbordar géneros y formatos y su compromiso con una mirada poética profundamente contemporánea.