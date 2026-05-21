Fycma y museos se alían para impulsar el liderazgo cultural e innovador de la ciudad en el marco de CM Málaga - FYCMA

MÁLAGA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), del Ayuntamiento de Málaga, con la colaboración del Área de Cultura y Patrimonio Histórico, y una decena de museos de Málaga han sellado una alianza pionera en el marco de la quinta edición de CM Málaga, Culture & Museums International Tech Forum, que se celebrará entre el 22 y el 23 de junio, con el objetivo de impulsar el liderazgo cultural e innovador de la ciudad, reforzando su posicionamiento como referente internacional en arte y tecnología.

Así, el Palacio ha formalizado un acuerdo de colaboración con destacadas entidades de la red museística de Málaga, por el que ambas partes se comprometen a contribuir a la generación y difusión de contenidos en el ámbito cultural y museístico, así como a fortalecer el ecosistema cultural y creativo.

Forman parte de este proyecto la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y otros Equipamientos Museísticos y Culturales, que gestiona el Centre Pompidou Málaga, Colección del Museo Ruso, Málaga Espacio Expositivo Tabacalera (MEET) y el Museo Casa Natal Picasso; la Fundación Rafael Pérez Estrada, el Museo Carmen Thyssen Málaga, el Museo de la Música de Málaga (Mimma), el Museo del Automóvil y de la Moda de Málaga, el Museo del Vidrio, el Museo Jorge Rando, el Museo Picasso Málaga y el Museo Revello de Toro.

De este modo, todos ellos participarán tanto en el programa de contenidos como en la zona expositiva de CM Málaga, mostrando iniciativas innovadoras, productos, colecciones en digital, experiencias y casos de éxito inspiradores para el más del millar de profesionales que congrega este encuentro, único en su sector.

Han destacado que la creación de conocimiento, el fomento de la participación ciudadana y el impulso de la innovación son funciones esenciales de esta red museística, que desarrolla un papel esencial dentro de la industria artística y cultural.

En esta línea, el compromiso alcanzado en el marco de CM Málaga favorece el desarrollo de iniciativas que promueven una cultura accesible, sostenible y conectada con los retos contemporáneos, y que está totalmente alineado con los objetivos del foro.

CM MÁLAGA, PUNTO DE ENCUENTRO ENTRE CULTURA Y TECNOLOGÍA

CM Málaga, Culture & Museums International Tech Forum, es el evento bienal de referencia donde la cultura se encuentra con la tecnología para impulsar el presente y el futuro del sector. Concebido como un espacio de transformación, CM Málaga impulsa la revolución digital, la sostenibilidad y la accesibilidad en las industrias culturales a través de soluciones innovadoras, modelos de gestión avanzados y proyectos pioneros.

Este año, CM Málaga congregará a expertos y profesionales del ecosistema cultural para analizar desde los límites del arte digital hasta la irrupción de la inteligencia artificial y cómo esta tecnología está redefiniendo la creación artística.

Museos, gestoras de patrimonio histórico-artístico, instituciones públicas, empresas tecnológicas y colectivos especializados participarán en dos jornadas que concentrarán un amplio programa de contenidos, oportunidades reales de negocio y visibilidad global.

La agenda incluye las IV Jornadas Técnicas Internacionales para Profesionales del Sector Cultural y Tecnológico, el V Simposio Internacional sobre Soluciones Digitales en Museos y Entidades Culturales --dirigido por Lucía Ybarra y Rosina Gómez-Baena de Ygbart--, talleres especializados y la presencia de startups vinculadas a la smart culture. La inscripción se encuentra abierta en la web del event.