Fycma subraya el valor estratégico de la actividad ferial en el Global Exhibitions Day

Transfiere 2026 - FYCMA

MÁLAGA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), del Ayuntamiento de Málaga, conmemora este miércoles, 3 de junio, el Global Exhibitions Day (GED) o Día Internacional de las Ferias. Esta iniciativa, impulsada por UFI-The Global Association of the Exhibition Industry, la principal asociación mundial del sector, tiene como objetivo fomentar el conocimiento y la percepción de la relevancia económica y social de la industria ferial.

'Las ferias generan oportunidades' es el tema central de esta undécima edición del GED, que refuerza cómo los beneficios derivados de esta actividad trascienden lo comercial e impactan positivamente en las personas, las organizaciones y el planeta.

Las redes estratégicas y sinergias que se producen en las ferias y eventos potencian el talento y la innovación, y crean oportunidades reales de negocio e internacionalización. España es uno de los países con mayor actividad ferial en Europa, según datos de la Asociación de Ferias Españolas (AFE), junto con Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Turquía.

Así, esta industria se consolida como un pilar estratégico para la economía, con un impacto estimado de 13.600 millones de euros y una aportación al PIB de 6.900 millones, además de la generación de 124.400 empleos directos e indirectos, según un estudio de Oxford Economics elaborado para AFE con datos de 2024.

Han destacado que estas cifras "reflejan la capacidad de la actividad ferial para dinamizar múltiples industrias, favorecer la internacionalización empresarial y actuar como palanca de desarrollo económico y social".

En este contexto, Fycma se ha posicionado "como uno de los organizadores y promotores feriales más relevantes del ámbito nacional, consolidando un calendario propio que constituye una de sus principales señas de identidad".

Es el caso de H&T, Salón de Innovación en Hostelería; Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación; CM Málaga, Culture & Museums International Tech Forum; Guadalindie, centrado en el desarrollo de videojuegos independientes y organizado conjuntamente con MálagaJam; Greencities, Urban Intelligence and Smart Mobility, y Simed, Salón Inmobiliario del Mediterráneo.

Todos ellos comparten una base innovadora y se han convertido en referentes sectoriales por su capacidad para generar dinamismo económico y empresarial, articular ecosistemas y comunidades profesionales, y favorecer el negocio y la circulación de conocimiento aplicado.

Esta producción propia convive con la celebración de convocatorias impulsadas por operadores nacionales e internacionales que confían en Fycma para el desarrollo de sus proyectos. Es el caso, en 2026, de citas como XIII Retro Auto & Moto Málaga, Salón del Vehículo Clásico, de Época y Colección; Feriabus, Feria Nacional de Autobuses y Autocares; e-Mobility; Feria del Empleo del IMFE (Instituto Municipal para la Formación y el Empleo del Ayuntamiento de Málaga); DES-Digital Enterprise Show, o Retropixel, Muestra de Retroinformática y Videojuegos, que se celebra en paralelo a Guadalindie y a la gala de los Premios Iris Games bajo la marca Andalucía Play Fest.

A ellas se sumarán en otoño Expo Agritech, Feria del Campo 4.0, y Talent Land España 2026, centrada en talento e innovación tecnológica, han indicado desde Fycma en un comunicado.

En 2025, Fycma acogió un total de 25 ferias y eventos con exposición comercial relevante, que reunieron conjuntamente a 2.633 empresas expositoras, consolidando el recinto como un punto de encuentro estratégico para la actividad empresarial y la generación de oportunidades de negocio.

Esta programación contribuyó a que el impacto económico estimado superara los 265 millones de euros, un 37% más que en el ejercicio anterior. Este cálculo integra rentas directas, indirectas e inducidas asociadas a la celebración de eventos, conforme a criterios sectoriales asumidos por la Asociación de Ferias Españolas (AFE) y referenciados en el Estudio de Medición de la Industria de Reuniones en la ciudad de Málaga.