'García y García' clausura el Festival de Cine Málaga con una comedia de "altos vuelos"

La película de Ana Murugarren participa fuera de concurso en el certamen con José Mota y Pepe Viyuela en el reparto

MÁLAGA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cine de Málaga ha acogido este sábado en su jornada de clausura la presentación de la película 'García y García', que participa fuera de concurso en la sección oficial de esta vigésimo cuarta edición. La cinta de Ana Murugarren es una comedia de "altos vuelos" protagonizada por Pepe Viyuela y José Mota.

Dos Javier García son confundidos e intercambian sus papeles: Javier García (Pepe Viyuela), mecánico en paro, debe diseñar una estrategia de empresa para una cutre compañía 'low cost', Hispavia, y Javier García (José Mota), asesor internacional de prestigio, que no sabe ni cambiar la rueda al coche, arreglarles un avión. Mientras el mecánico es atendido por ejecutivos de la aerolínea, el asesor acaba en el hangar, enfundado en un grasiento mono. Perplejos, ambos se van enfrentando a los cometidos del otro, hasta que una frenética fiesta en casa del dueño de la compañía y una loca persecución por las pistas del aeropuerto deciden en el último momento sus destinos.

La directora Ana Murugarren ha presentado la película en el Cine Albéniz de Málaga junto a los intérpretes José Mota, Eva Ugarte, Martita de Graná, Jordi Sánchez y Ricardo Castella. En el acto, Murugarren ha definido 'García y García' como una comedia de aviones y "altos vuelos" y de locura. "Hemos tenido la oportunidad de grabar unas secuencias maravillosas en el aeropuerto de Teruel, que siempre está vacío", ha bromeado la directora.

'García y García' es una comedia "de enredo" y con muchas "vueltas de tuerca de guion", ha añadido la directora vasca. Con esta película "se ha descubierto" la pareja cómica que forman Pepe Viyuela y José Mota. "Hace 30 años estuvimos en un mismo proyecto, pero esta es la primera vez que hacemos cine juntos", ha dicho Mota. El actor ha remarcado que el rodaje de esta película ha sido "muy bonito" a nivel personal. "Puedo asegurar que los compañeros lo han dado todo y no he visto a nadie tan entregado como Ana en una película".

La cómica Martita de Graná ha valorado "la oportunidad increíble" de haber participado en esta película sin experiencia previa en el cine. "Me llamaron para un papel mucho más pequeño y finalmente tuve la suerte de hacer un personaje mayor. Además, me dieron la oportunidad de interpretar a un personaje distinto y más serio que el de 'Martita de Graná'.

Por su parte, la actriz Eva Ugarte ha calificado de "privilegio" poder trabajar con este reparto: "Yo he bebido de Pepe Viyuela y José Mota desde mis recuerdos de infancia. Ha sido un rodaje muy familiar y divertido". La intérprete ha añadido que 'García y García' puede ser una película con "un guion sencillo", pero con una acción "muy meticulosa y a lo grande".

El cómico Ricardo Castella ha dicho que haber compartido escenas con Jesús Vidal y José Mota ha sido "un placer". Castella, que participa por tercera vez en una película, ha bromeado que su "aspiración fundamental" es ganar el Goya a Mejor Actor Revelación. "Ya es la tercera película que hago con papeles pequeños, y todavía no ha llegado ese Goya", ha dicho provocando las risas de la sala.

La directora Ana Murugarren ha reflexionado que no se considera pionera en la ocupación de puestos de dirección cinematográfica por mujeres, aunque en sus inicios era la única: "Yo empecé sola, pero a mí me han hecho caso siempre, nunca me he sentido discriminada. Me alegro mucho que cada día haya más mujeres directoras", ha concluido. Con respecto a la proyección en salas, el estreno de 'García y García' tendrá lugar el próximo 27 de agosto en cines.