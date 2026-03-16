La gestora cultural Cristina Consuegra imparte un taller de escritura en el Museo Picasso Málaga sobre Elena Asins

La artista Elena Asins mantuvo una mirada abierta y plural con respecto a la práctica artística durante su vida. - MUSEO PICASSO MÁLAGA

MÁLAGA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La gestora cultural Cristina Consuegra propone una aproximación a la artista Elena Asins a propósito de la exposición temporal 'Elena Asins. Antígona', que el Museo Picasso Málaga (MPM) exhibe hasta mayo en las salas temporales. Lo hará en un taller de escritura en el que los participantes podrán trabajar a partir de textos de autoras fundamentales contemporáneas como Hannah Arendt, Simone Weil y María Zambrano.

La actividad está dirigida a público adulto y tendrá lugar en dos sesiones, entre el 26 y 27 de marzo, de 17 a 19.30 horas. La inscripción tiene un coste de 30 euros y se puede formalizar a través de la web del museo y de forma presencial en las taquillas.

La artista Elena Asins mantuvo una mirada abierta y plural con respecto a la práctica artística durante su vida. Consuegra parte de este punto en el referido taller de escritura que tendrá lugar en dos sesiones de dos horas y media cada una, el jueves 26 y el viernes 27 de marzo de 17 a 19.30 horas.

Para la artista, fallecida en 2015, las artes plásticas podían convivir y dialogar con multitud de categorías culturales; su apuesta de hecho pasaba por la ruptura de límites formales entre las áreas de conocimiento, y por la experimentación con materiales.

'El vacío detrás de todo' es una idea que aparece en uno de los poemas escritos por Asins, y arroja luz acerca de dos asuntos fundamentales en su obra: la imposibilidad de aceptar un límite en lo formal y conceptual, así como su mirada de artista, que la hacía cuestionarse el sentido de la vida.

En este taller, Cristina Consuegra expondrá a los participantes una sugerente selección de textos de tres pensadoras políticas radicales: Hannah Arendt, Simone Weil y María Zambrano. Estas tres autoras podrán aproximar a los participantes a estas cuestiones, centrales en Asins: el sentido de la vida y la imposibilidad de límites.

En palabras de Consuegra: "La idea de este taller es realizar una lectura común de los textos de estas tres pensadoras, vincularlos con la obra de Antígona y proponer una escritura final a partir de lo reflexionado que sirva de colofón al encuentro planteado que busca, en realidad, analizar el vacío que habitamos".