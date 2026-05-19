El Gobierno autoriza la instalación del sistema de tracción eléctrica en el tramo Ronda-Algeciras

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MÁLAGA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar, a través de Adif, el contrato para la ejecución de los trabajos de instalación de la línea aérea de contacto y sus sistemas asociados en el tramo Ronda-Algeciras (106 kilómetros),en la línea Bobadilla-Algeciras.

El objeto principal de este contrato, con un valor estimado de 52.285.236,8 euros, es dotar a la línea férrea de una electrificación con línea aérea de contacto para una alimentación 2x25 kV C.A. 50 Hz.

La instalación de este sistema de tracción eléctrica permitirá aumentar la capacidad, seguridad y regularidad de las circulaciones en la línea, así como preparar una futura integración en el Corredor Mediterráneo.

También forma parte de este contrato las actuaciones para la reposición de los servicios afectados por la instalación de la línea eléctrica en este tramo Ronda-Algeciras.

En concreto, los servicios que necesitarán reposición o protección consisten en 57 líneas eléctricas aéreas, 14 líneas aéreas de telecomunicaciones y una acequia de riego.

En paralelo, Adif ha licitado por tres millones de euros el contrato de los servicios de asistencia técnica para el control y vigilancia de estos trabajos.

RENOVACIÓN

Adif avanza en el plan de renovación integral de la línea Bobadilla-Algeciras que, además de la renovación de la vía, incluye su electrificación y la ampliación de apartaderos. Hasta la fecha ha movilizado una inversión de más de 514 millones de euros.

Con estas actuaciones, se reforzará la fiabilidad y la capacidad de la infraestructura para acoger mayor tráfico, fundamentalmente de mercancías, en una línea estratégica, ya que conecta con el Puerto de la Bahía de Algeciras, el mayor del país; acogerá la circulación de los servicios de la Autopista Ferroviaria Algeciras-Zaragoza y constituye el vértice del Corredor Atlántico y del Mediterráneo.

Mientras se completa la renovación de vía, el plan de modernización avanza en otros ámbitos. En concreto, la renovación de sistemas ya que está en marcha la instalación de las telecomunicaciones móviles GSM-R y del bloqueo automático (sistema que garantiza la distancia entre trenes) en el tramo Bobadilla-Ronda, una vez que ya se completó entre Ronda y Algeciras; y están contratados los trabajos de modernización de la señalización entre Ronda y Algeciras con la implantación del sistema de protección del tren ASFA digital.

Además, Adif ha licitado recientemente el contrato para la ejecución de obras y realización del mantenimiento del proyecto constructivo de la subestación eléctrica de tracción de Marchenilla y centros de autotransformación asociados del tramo Ronda-Algeciras.

También ha adjudicado la redacción del proyecto de la subestación eléctrica detracción de Ronda y centros de autotransformación asociados, que permitirá electrificar el tramo Bobadilla-Ronda, contiguo al Ronda-Algeciras.

La modernización de esta línea contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 9, que fomenta infraestructuras sostenibles, fiables y de calidad; 8 (desarrollo económico y generación de empleo) y 7 (sostenibilidad y eficiencia energética). Esta actuación podrá ser cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).