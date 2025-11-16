El Grupo Naturalista Grunsber y Estepona organizan un ciclo de conferencias divulgativas sobre Sierra Bermeja

El ciclo, del 21 de noviembre al 18 de diciembre, abordará disciplinas, como entomología, geología, ornitología y botánica

ESTEPONA (MÁLAGA), 16 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) informa que el viernes 21 dará inicio en la Casa de Las Tejerinas, un ciclo de cinco conferencias y una ruta de interpretación geológica con el objetivo de divulgar sobre Sierra Bermeja y temas medioambientales, organizado por el Grupo Naturalista Sierra Bermeja, Grunsber, con el patrocinio del Ayuntamiento de Estepona.

Las conferencias abordarán diversas disciplinas, como la entomología, la geología, la ornitología y la botánica, además de una ponencia dedicada al agotamiento de los recursos naturales derivado del modelo de consumo propio del sistema capitalista, y se impartirán en la sala Alfonso Gil de la Casa de las Tejerinas, a excepción de la conferencia 'Decrecimiento y colapso', que tendrá lugar en el salón de actos de Aprona, Fundación a favor de Personas con Diversidad Funcional de Estepona.

Sierra Bermeja es el mejor ejemplo de ecosistemas serpentínicos (vegetación que crece sobre peridotitas existente en España. La singularidad de este espacio natural reside, entre otros aspectos, en que alberga el único pinsapar del mundo sobre peridotitas, rocas procedentes del manto superior terrestre situadas a profundidades de entre 70 y 150 kilómetros. Además, sus suelos ricos en metales pesados han favorecido la aparición de una flora y fauna endémicas de gran valor, adaptadas a estas condiciones extremas.

PROGRAMA

Así, este próximo viernes 21, a las 18.00 horas la primera cita estará dedicada a la entomología de Sierra Bermeja. El investigador y divulgador malagueño especializado en entomología, José Manuel Moreno Benítez, presidente de la Sociedad Andaluza de Entomología (SAE), impartirá la conferencia 'Introducción a los insectos de Sierra Bermeja'.

El viernes 28, a las 17.30 horas, se Geología de Sierra Bermeja. El doctor de Geología, José Manuel García Aguilar, profesor colaborador del Departamento de Ecología y Geología de la Universidad de Málaga, impartirá la conferencia 'Sierra Bermeja: una puerta al interior profundo de nuestro planeta'.

Además de la conferencia, el sábado 29 de noviembre tendrá lugar una ruta de interpretación geológica a cargo de García Aguilar, previa inscripción en info@grunsber.org

El día 4 de diciembre, a las 18.00 horas será el turno de la ornitología. El joven naturalista casareño Andrés Rojas Sánchez, miembro de Grunsber y del Grupo Ornitológico del Estrecho (GOES), y recientemente nombrado anillador experto al Centro de Migración de Aves de SEO BirdLife, impartirá la conferencia 'Las aves de Sierra Bermeja'.

Y el día 11, a las 19.00 horas se abordará el decrecimiento y colpaso de este entorno. El escritor y editor Carlos Taibo Arias, profesor titular de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Autónoma de Madrid, hasta su jubilación, impartirá la conferencia 'Decrecimiento y colapso'.

Por último, el jueves 18, a las 18.00 horas se hablará de botánica. La profesora de Botánica en la Universidad de Málaga, Noelia Hidalgo Triana, una de las personas que firman el libro 'Sierra Bermeja. Biodiversidad y valores de conservación de los ecosistemas serpentínicos' (La Serranía, 2024), impartirá la conferencia 'Las comunidades vegetales de Sierra Bermeja'.