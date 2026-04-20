La Guardia Civil celebrará los actos provinciales de su patrona en Archidona

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas; el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, Roberto Blanes, y el alcalde, Juan Manuel Almohalla. - SUBDELEGACIÓN

ARCHIDONA (MÁLAGA), 20 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil celebrará los actos provinciales de su patrona en el municipio malagueño de Archidona según ha informado el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas; el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, Roberto Blanes, y el alcalde, Juan Manuel Almohalla.

La programación no se limitará a una única jornada. Así, actos institucionales, actividades deportivas y culturales, como charlas a escolares y mayores, demostraciones operativas y exhibiciones se llevarán a cabo en Archidona durante el mes de septiembre y hasta el 12 de octubre con motivo de la celebración de la Patrona de la Guardia Civil, Nuestra Señora de la Virgen del Pilar.

Salas ha valorado la decisión de trasladar estas conmemoraciones fuera de la capital malagueña: "Desde que empezamos esta nueva forma de celebrar el Día de la Guardia Civil ha sido un éxito en todos los municipios". En concreto, la celebración ha recalado en localidades como Rincón de la Victoria, Mijas, Alhaurín de la Torre o Cártama.

Asimismo, durante la presentación han detallado que el calendario de eventos incluirá rutas moteras, carreras y diversas exhibiciones operativas. Además de su marcado carácter institucional, las actividades programadas tendrán un perfil netamente solidario.

Los fondos recaudados durante las distintas competiciones y eventos irán destinados a Archidona Actúa, una asociación local "muy dinámica" que, según han subrayado durante el acto, fue elegida por unanimidad para recibir estos beneficios.

Por su parte, el regidor ha destacado la relevancia de albergar esta festividad, que culminará el 12 de octubre y ha explicado que la iniciativa "busca acercar la institución a los ciudadanos". También ha afirmado que el objetivo es "dar visibilidad al cuerpo de la Guardia Civil, que la gente conozca las distintas especialidades y disciplinas", ha concluido.