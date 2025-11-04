La Guardia Civil entrega a asociaciones de Cártama la recaudación obtenida con motivo de actos de su patrona

El subdelegado del Gobierno, Javier Salas; el coronel jefe de la Guardia Civil, Roberto Blanes, y el alcalde de Cártama, Jorge Gallardo. - SUBDELEGACIÓN

CÁRTAMA (MÁLAGA), 4 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha entregado este martes a distintas asociaciones la recaudación obtenida con motivo de los actos conmemorativos de su patrona desarrollados en Cártama (Málaga) entre los meses de septiembre y octubre. Esta recaudación asciende a 11.710 euros.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha participado en este acto y ha señalado que "es un día de satisfacción porque entregamos el dinero recaudado a los colectivos por la labor que realizan a diario y por ser un ejemplo para nuestra sociedad por su dedicación para mejorar la vida de las personas".

Estos colectivos son Cártama Incluye; Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de Cártama (Afacar); Asociación Malagueña de Familias de Pacientes con Cáncer Infantojuvenil; Asociación parroquial Divina Pastora y Asociación Virgen del Socorro.

Junto al subdelegado, han estado presentes el coronel jefe de la Guardia Civil, Roberto Blanes, y el alcalde de la localidad, Jorge Gallardo.

Salas también ha agradecido a todos los miembros de la Guardia Civil "el inmenso trabajo realizado en esta festividad y en el día a día para mantener seguros a los ciudadanos, así como la solidaridad que simboliza en este tipo de actos".

Además, el subdelegado ha animado a la sociedad en general, y a la cartameña en particular, a que "colabore con estas asociaciones y entre todos podamos participar en vuestra gran labor".

Salas ha subrayado el compromiso del Gobierno de España con Cártama y "con la mejora de la seguridad ciudadana en el municipio". Por ello, ha continuado, "con nuestra política de reforzar las plantillas de las FCSE y en concreto de la Guardia Civil, y dotar a los profesionales de más y mejores medios, así como nuevas infraestructuras, como el cuartel de la localidad, que continúa en obras y que esperemos sea una realidad pronto".

Entre las diferentes actividades realizadas entre septiembre y octubre destacan el reconocimiento a los veteranos del municipios, torneos de golf, pádel, baloncesto y fútbol, una ruta motera y una exposición de coches y vespas clásicas, una ruta senderista, una carrera popular, exposiciones y charlas sobre el Plan Director de Seguridad Escolar y Plan Mayor Seguridad.