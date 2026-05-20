Herida con quemaduras una persona tras un incendio en un establecimiento de hostelería del centro de Málaga

Archivo - Imagen de archivo del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 20 May. (EUROPA PRESS) - Una persona ha resultado este miércoles herida con quemaduras tras un incendio en un establecimiento de hostelería en la plaza del Obispo, en el distrito Centro de Málaga, según han informado desde el Área de Seguridad.

Los hechos han tenido lugar sobre las 12,00 horas y hasta el lugar se han desplazado efectivos de los bomberos. El fuego ha afectado a la cocina del establecimiento, mientras que varias viviendas del edificio han resultado afectadas por humo.

Así, según han precisado las citadas fuentes una persona ha resultado herida con quemaduras y ha sido trasladada a centro hospitalario por los servicios sanitarios del 061.

Por parte de los bomberos se han desplazado hasta el lugar dos autobombas, una autoescala y un vehículo ligero procedentes de los parques Central y Limonar.