HM Hospitales impulsa en Málaga la medicina regenerativa para mejorar la recuperación del aparato locomotor

Dr. Ferrer, Unidad de Ortobiología y Medicina Regenerativa HM Hospitales en Málaga - HM HOSPITALES

MÁLAGA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

HM Hospitales refuerza en Málaga su apuesta por la medicina regenerativa como respuesta a un desafío de salud global: las patologías del aparato locomotor.

Según la OMS, más de 1.700 millones de personas conviven con estas dolencias en el mundo, afectando a un tercio de la población en algún momento de su vida. Ante este escenario, donde destacan los 340 millones de diagnósticos de artrosis y el alto volumen de tendinopatías, el Grupo impulsa en sus centros malagueños un modelo basado en terapias biológicas avanzadas, diseñadas para acelerar la recuperación de patologías del aparato locomotor y evolucionar la asistencia sanitaria en la provincia.

La ortobiología es la disciplina que aplica al aparato locomotor tratamientos basados en componentes biológicos del propio paciente, como los factores de crecimiento, con el objetivo de potenciar los mecanismos naturales de reparación de huesos, cartílagos, tendones y músculos. A diferencia de los tratamientos puramente sintomáticos, la ortobiología busca actuar sobre el origen del daño tisular, favoreciendo una regeneración más fisiológica y duradera.

A través de la Unidad de Ortobiología Intervencionista y Medicina Regenerativa, los especialistas de HM Hospitales en Málaga aplican técnicas mínimamente invasivas que favorecen la recuperación de tejidos y mejoran la funcionalidad de músculos, tendones y articulaciones. Entre ellas destaca el uso de plasma rico en plaquetas (PRP) autólogo, una terapia que emplea componentes del propio paciente para estimular los procesos de reparación tisular, han indicado en un comunicado.

Además, HM Hospitales en Málaga realiza caracterización del plasma rico en plaquetas (PRP), un proceso de control de calidad que certifica la concentración plaquetaria obtenida en cada tratamiento ecoguiado, garantizando así la dosis biológica aplicada a cada paciente.

Dentro de esta cartera de técnicas destaca también la cirugía mínimamente invasiva ecoasistida sobre tendón y músculo, una línea de trabajo en la que el equipo de HM Hospitales en Málaga tiene especial experiencia. Se trata de intervenciones realizadas a través de incisiones milimétricas, en las que el cirujano se guía en tiempo real mediante ecografía de alta resolución dentro del quirófano.

Esto permite tratar la lesión con gran precisión sin necesidad de abrir los tejidos circundantes, lo que se traduce en menos dolor postoperatorio, una recuperación más rápida y un retorno más temprano a la actividad diaria o deportiva. Muchos de estos procedimientos pueden realizarse bajo anestesia local o bloqueo locorregional, evitando así la anestesia general en pacientes seleccionados.

Estas intervenciones están especialmente indicadas para lesiones tendinosas, bursitis, lesiones musculares o artropatías degenerativas leves o moderadas, sobre todo en aquellos casos en los que los tratamientos convencionales no han ofrecido los resultados esperados.

UN ENFOQUE MULTIDISCIPLINAR PERSONALIZADO

Así, han señalado que el modelo asistencial desarrollado por HM Hospitales está basado en un enfoque integral y multidisciplinar, en el que especialistas en cirugía ortopédica y traumatología coordinan el diagnóstico, así como la indicación terapéutica y el seguimiento clínico del paciente.

Todas las intervenciones se realizan en entorno hospitalario, ya sea en consultas externas o en el quirófano, garantizando así la máxima seguridad y capacidad de respuesta.

Carlos Ferrer Señorans, director médico de la Unidad de Ortobiología y Medicina Regenerativa HM Hospitales en Málaga, ha señalado que "la medicina regenerativa nos permite abordar muchas patologías del aparato locomotor desde una perspectiva biológica, favoreciendo los procesos naturales de reparación del organismo y reduciendo la necesidad de tratamientos más invasivos en determinados pacientes; y cuando es necesario intervenir quirúrgicamente, la cirugía ecoguiada nos permite hacerlo de forma muy dirigida, preservando al máximo los tejidos sanos".

"Esto es así porque la Unidad está integrada por un equipo médico-quirúrgico multidisciplinar especializado en medicina biológica, patología muscular y tendinosa, así como en metabolismo óseo, lo que permite ofrecer un abordaje completo y personalizado de cada caso", ha valorado.

Al respecto, Ferrer ha añadido que la integración de la medicina regenerativa con la cirugía ortopédica y traumatología "posibilita el hecho de ofrecer soluciones adaptadas a cada paciente, desde técnicas de preservación articular, como el tratamiento del cartílago, hasta procedimientos más avanzados como las artroplastias o la cirugía mínimamente invasiva guiada por ecografía".

Asimismo, HM Hospitales ha establecido rigurosos protocolos de calidad y trazabilidad en el uso de terapias biológicas, que incluyen controles previos, procesos estandarizados en la obtención y aplicación de los tratamientos y una formación específica del personal sanitario implicado.

Por último, han valorado que HM Hospitales "consolida en Málaga su posicionamiento como referente en innovación sanitaria, ofreciendo la medicina regenerativa en su cartera de servicios para ofrecer a los pacientes tratamientos personalizados, menos invasivos y orientados a mejorar su calidad de vida".