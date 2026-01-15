HM Málaga realiza reconocimientos médicos a jugadores del Club Athletic Fuengirola 'Genuine' - HM MÁLAGA

MÁLAGA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Hospital HM Málaga ha realizado reconocimientos médicos a los jugadores del Club Athletic Fuengirola 'Genuine' con motivo de la Liga Inclusiva Provincial organizada por la Federación Malagueña de Fútbol, y que promueve el deporte adaptado como herramienta de integración y desarrollo personal.

Los miembros del equipo, integrado por personas del centro Fuensocial, se han sometido a un examen médico exhaustivo que incluye auscultación cardiopulmonar, control de tensión arterial, consulta médica, y otras pruebas básicas de salud general, fundamentales para garantizar una práctica deportiva segura, han indicado en un comunicado.

El doctor José María Benavente, director médico del Hospital HM Málaga y encargado de la realización de estos reconocimientos, ha manifestado que "para nosotros es un orgullo colaborar con iniciativas que favorecen la inclusión real a través del deporte".

"Este tipo de acciones están alineadas con nuestros valores y nuestro compromiso con la salud, la igualdad de oportunidades y la atención integral a todas las personas", ha agregado.

HM Hospitales pretende acercar la medicina deportiva y preventiva a todos los colectivos, especialmente a aquellos que encuentran en el deporte una vía de socialización, autonomía y desarrollo personal.

Al respecto, Virginia Grando, directora territorial sur de HM Hospitales, ha asegurado que "este compromiso supone ofrecer un servicio médico de alto nivel para los jugadores del club con motivo de la Liga Inclusiva Provincial".

Esta competición reúne a equipos de distintos municipios de Málaga y permite a personas con diversidad funcional competir, convivir y disfrutar del deporte en un entorno seguro, accesible y motivador.