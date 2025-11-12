El Hospital Quirónsalud Marbella crea una nueva Unidad de Reumatología para mejorar diagnóstico y tratamiento

MARBELLA (MÁLAGA), 12 (EUROPA PRESS)

Dolor articular, rigidez, cansancio o pérdida de movilidad son síntomas que millones de personas normalizan con la edad, pero que en muchos casos esconden enfermedades reumáticas. Según el estudio Episer de la Sociedad Española de Reumatología, una de cada cuatro personas en España padece alguna enfermedad reumática, lo que convierte a este grupo de patologías en una de las principales causas de discapacidad en adultos.

Así, para responder a esta realidad, el Hospital Quirónsalud Marbella (Málaga) ha creado una nueva Unidad de Reumatología, dirigida por la doctora Nerea Costas Torrijo, con el objetivo de ofrecer diagnóstico y tratamiento especializado a pacientes de la Costa del Sol.

"En esta zona, muy poblada, no había ninguna Unidad específica de Reumatología. Desde el centro les ofrecemos una asistencia integral de la patología reumática, con el fin de contribuir a mejorar su estado de salud y su calidad de vida, cerca de su domicilio, sin necesidad de mayores desplazamientos", ha explicado Costas.

La nueva Unidad, según han indicado en un comunicado, atenderá tanto a pacientes con dolencias crónicas como a quienes presentan episodios agudos de dolor o inflamación articular.

"Las afecciones reumáticas más frecuentes son la artrosis, la patología de partes blandas, como la tendinitis o las bursitis, y la osteoporosis; seguidas de las artritis, entre las cuales las más comunes son la gota y la artritis reumatoide", ha detallado la especialista.

Al respecto, ha subrayado que el trabajo del reumatólogo es cada vez más transversal: "Es fundamental la colaboración estrecha con otros servicios, ya que la patología musculoesquelética afecta en muchas ocasiones a otros órganos, como la piel, por ejemplo".

"Hay patologías como la osteoporosis que están muy relacionadas con la menopausia, por lo que es importante la coordinación con Ginecología. También con Rehabilitación si el tratamiento es conservador o con Traumatología cuando se requiere cirugía", ha añadido.

Además de la atención diagnóstica, la Unidad se centra en ofrecer tratamientos individualizados para cada tipo de patología reumática, adaptando las terapias a la gravedad y necesidades del paciente.

Con la puesta en marcha de esta nueva Unidad, de la que forman parte también los doctores Pablo Manzano y Cynthia León, el Hospital Quirónsalud Marbella "refuerza su compromiso con la atención integral y especializada de los pacientes con enfermedades reumáticas, mejorando la calidad de vida y reduciendo la necesidad de desplazamientos en toda la Costa del Sol".