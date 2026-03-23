El Hospital Vithas Xanit de Benalmádena (Málaga) y AECC organizan charla sobre tratamiento actual del cáncer colorrectal

El Dr. Luis Lobato (i) y el Dr. Francisco Manuel Fernández (d). - VITHAS

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 23 (EUROPA PRESS)

En el marco de la iniciativa Vithas Aula Salud, el Hospital Vithas Xanit y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Benalmádena celebrarán una charla divulgativa centrada en el cáncer colorrectal, con el objetivo de "ofrecer información clara y actualizada sobre su diagnóstico, prevención y opciones terapéuticas". En concreto, esta sesión tendrá lugar el martes, 24 de marzo, a las 17,00 horas en la sede de la AECC de Benalmádena e irá dirigida a pacientes y público general.

Tal y como ha emitido la institución sanitaria en una nota, durante la actividad intervendrán el director de Desarrollo de Negocio de Vithas en la Costa del Sol y miembro de Junta Directiva de la Delegación de la AECC de Benalmádena, el Dr. Juan Bosco Rodríguez, que actuará como moderador; el cirujano general y responsable de la Unidad de Coloproctología de Vithas Xanit, Dr. Luis Lobato; y el especialista en Aparato Digestivo en Vithas Xanit, Dr. Francisco Manuel Fernández Cano.

En este sentido, el cáncer colorrectal continúa siendo el tumor más diagnosticado en España considerando ambos sexos, según la AECC, lo que refuerza la urgencia de promover programas de prevención y cribado poblacional. Por su parte, la asociación ha destacado que hasta el 90 por ciento de los casos puede curarse cuando se detecta en fases iniciales mediante pruebas como el test de sangre oculta en heces (TSOH).

"El cribado es una herramienta sencilla y determinante, porque permite identificar pólipos antes de que evolucionen", ha señalado el Dr. Fernández Cano, quien ha señalado que el Ministerio de Sanidad recomienda la realización de esta prueba cada dos años en personas de entre 50 y 69 años.

AVANCES EN EL TRATAMIENTO ACTUAL

El abordaje del cáncer colorrectal ha evolucionado gracias a técnicas más precisas y tratamientos personalizados. En relación, el Dr. Lobato ha afrimado que "la cirugía continúa siendo el pilar fundamental en los casos en los que es posible la resección del tumor", además de recalcar la importancia de valorar cada caso en un comité especializado.

"El abordaje multidisciplinar y la cirugía mínimamente invasiva han transformado el pronóstico y la recuperación de los pacientes", ha aclarado el especialista, quien ha señalado que la combinación de cirugía, quimioterapia o radioterapia depende del estadio del tumor y del perfil del paciente.

En contexto, esta actividad forma parte de la iniciativa de Vithas de formar e informar a la sociedad sobre aspectos relacionados con la salud y el cuidado de la salud como parte de su compromiso con la sostenibilidad empresarial. Del mismo modo, Vithas Aula Salud es un programa de educación en salud con el aval de los médicos, enfermeros y otros profesionales sanitarios de Vithas que imparten estas charlas y talleres.