Hospital Vithas Xanit Estepona abre su nuevo Servicio de Urgencias de Pediatría para reforzar la atención infantil

El doctor Abel Emir Murgio Bellun, jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Vithas Xanit Estepona. - HOSPITAL VITHAS XANIT ESTEPONA

MÁLAGA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Vithas Xanit Estepona (Málaga) ha puesto en marcha su nuevo Servicio de Urgencias de Pediatría, un recurso asistencial diseñado para ofrecer una atención rápida, segura y adaptada a las necesidades de niños y adolescentes. Con esta apertura, el hospital ha reforzado su compromiso con la atención infantil y ha dado respuesta a una demanda creciente de las familias del área.

Según ha informado la entidad en una nota, este nuevo servicio se complementa con el Servicio de Pediatría con el que ya contaba el centro de lunes a viernes, liderado por el doctor Abel Emir Murgio Bellun, quien coordina la atención pediátrica ordinaria del hospital.

De este modo, el centro ha reforzado la continuidad asistencial y amplía la cobertura a situaciones urgentes, garantizando una atención integral a la población pediátrica. Asimismo, Vithas ha señalado que el Servicio de Urgencias de Pediatría estará operativo de lunes a viernes de 9,00 a 20,00 horas, y sábados y domingos de 10,00 a 14,00 horas, lo que permite a las familias acceder a atención sanitaria inmediata los siete días de la semana.

Según ha explicado el director del Hospital Vithas Xanit Estepona, Ramón Campillos, "este horario reforzado responde a la necesidad de contar con un recurso sanitario especializado para la atención infantil, que permita valorar de forma ágil situaciones que requieren una respuesta rápida y segura".

ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA LAS PATOLOGÍAS EN LA INFANCIA

Asimismo, el Hospital Vithas ha detallado que el nuevo dispositivo permitirá atender de manera ágil patologías pediátricas frecuentes como infecciones respiratorias, fiebre, cuadros digestivos, traumatismos leves, alergias o dolor abdominal, entre otras.

El servicio cuenta con profesionales con formación específica en urgencias infantiles y acceso directo a pruebas diagnósticas, lo que garantiza "un proceso asistencial eficaz". Además, se han reforzado los circuitos internos para que los menores sean atendidos en un entorno tranquilo y adaptado, reduciendo la ansiedad tanto de los niños como de sus acompañantes.

Además, el Servicio de Urgencias de Pediatría está plenamente integrado en la estructura asistencial del Hospital Vithas Xanit Estepona, lo que permite una coordinación directa con otras especialidades como Pediatría, Radiología, Traumatología o Laboratorio cuando la situación clínica lo requiere.

"El objetivo es que los menores sean atendidos según la gravedad de sus síntomas, optimizando los tiempos de respuesta y garantizando la seguridad en todo el proceso asistencial", ha señalado Campillos.

Las familias pueden acudir directamente al Servicio de Urgencias de Pediatría durante su horario de funcionamiento. Con esta nueva apertura, el Hospital Vithas Xanit Estepona refuerza "su modelo de atención pediátrica integral, ofreciendo una respuesta cercana, resolutiva y de calidad para los más pequeños y tranquilidad a las familias cuando más lo necesitan".