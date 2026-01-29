El Hospital Vithas Xanit Internacional impulsa hábitos saludables para frenar patologías de adultos en niños

El doctor Enrique Sánchez, jefe del servicio de Pediatría de Vithas Málaga y Vithas Xanit Internacional. - VITHAS XANIT INTERNACIONAL

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 29 (EUROPA PRESS)

El Hospital Vithas Xanit Internacional en Benalmádena (Málaga) advierte sobre el incremento de enfermedades "de adultos" en edades tempranas, como la hipertensión, diabetes tipo 2, trastornos emocionales o la obesidad en población infantil, por lo que ha impulsado hábitos saludables y ofrece recomendaciones para la prevención desde la infancia.

Así lo han informado en una nota, en la que han indicado que entre los beneficios de prevenir este tipo de enfermedades, hay que destacar la mejora del metabolismo, control del peso y reducción del riesgo cardiovascular.

"Establecer rutinas equilibradas contribuye a un desarrollo físico o emocional óptimo", ha explicado el doctor José Enrique Sánchez Martínez, jefe del Servicio de Pediatría en Vithas Xanit Internacional y Vithas Málaga, quien ha indicado que "un niño con obesidad o hipertensión tiene más riesgo de mantener esos problemas en la edad adulta. Actuar pronto es mucho más eficaz que intentar corregirlos después".

Según el doctor Sánchez, los hábitos poco saludables son determinantes para que los pequeños padezcan estas enfermedades, entre los que se encuentran una alimentación desequilibrada, sedentarismo y falta de sueño. "Estos factores no solo afectan al peso, sino que alteran el metabolismo y la sensibilidad a la insulina desde edades tempranas", señala, al tiempo que puntualiza que "vemos niños con factores de riesgo cardiovascular que antes solo diagnosticábamos en adultos".

Ante esta situación, los pediatras recomiendan priorizar alimentos frescos, reducir bebidas azucaradas y fomentar la actividad física. Por su parte, los especialistas del Hospital Vithas Xanit Internacional añaden también la importancia de reforzar la educación sanitaria desde la infancia como herramienta fundamental para frenar la aparición precoz de este tipo de patologías.

La adquisición de hábitos saludables en los primeros años de vida no solo mejora la calidad de vida en la etapa infantil, sino que también reduce de forma significativa el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas en la edad adulta, consolidando una base sólida para una vida más saludable.

En este sentido, y con el objetivo de reforzar la educación sanitaria, han asegurado que Vithas cuenta con el programa educativo Vithas Aula Salud Colegios. Destinado a promover el cuidado de la salud desde la infancia a través de acciones lúdicas y formativas en centros educativos, cuenta con el aval de profesionales sanitarios y ha formado ya a miles de escolares en distintos ámbitos de la salud física y emocional.