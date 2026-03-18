El Hospital Vithas Xanit internacional realiza un TAC al Cristo del Nazareno de Benalmádena para preservar el patrimonio

Hospital Vithas Xanit internacional realiza TAC al Cristo del Nazareno de Benalmádena para preservar patrimonio - HOSPITAL VITHAS XANIT

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 18 (EUROPA PRESS)

El Hospital Vithas Xanit Internacional ha llevado a cabo un TAC y varias radiografías al Cristo del Nazareno de Benalmádena (Málaga), una imagen emblemática de la Semana Santa local, con el objetivo de asegurar su conservación y prevenir posibles daños estructurales.

El TAC se realizó en las instalaciones del Hospital Vithas Xanit Internacional, utilizando equipos de última generación. Esta técnica diagnóstica permite obtener imágenes detalladas que ayudan a evaluar el estado interno de la talla sin causar ningún daño, han indicado en un comunicado.

Ignacio Álvarez, jefe de servicio de Diagnóstico por la Imagen del hospital, ha explicado que "la tecnología de diagnóstico por imagen nos permite destentar alteraciones internas sin inferir en su estructura".

La iniciativa surge tras la preocupación de la hermandad por una posible rotura detectada en la zona del cabello al finalizar la pasada Semana Santa.

"No sabíamos si se trataba de un daño relevante o superficial, y recordábamos el caso de la Virgen de los Dolores, que fue examinada también en Vithas Xanit y ese informe nos tranquilizó muchísimo. Por eso contactamos de inmediato con el centro", ha explicado José Antonio Molina, miembro de la junta de gobierno de la Hermandad del Cristo del Nazareno de Benalmádena.

Hasta la fecha no se había realizado un TAC a ninguna figura del Cristo de la hermandad, aunque sí se había estudiado, con anterioridad, la imagen de la Virgen. En esta ocasión, el objetivo principal es evaluar si la madera presenta algún problema interno no visible desde el exterior.

"Eso es precisamente lo que necesitamos saber. Nosotros no podemos evaluar el interior de la talla, por eso confiamos en los profesionales del hospital, que sabemos que lo harán de la mejor forma posible", ha señalado Molina.

Desde la Hermandad del Cristo del Nazareno han subrayado que el cuidado de sus imágenes es una labor continua, guiada por la responsabilidad y el afecto: "Para nosotros, las imágenes son parte de nuestra familia; durante todo el año estamos pendientes de cualquier detalle y consultamos a profesionales cuando surge una preocupación".

La imagen ha sido evaluada por un restaurador de referencia nacional, Pedro Manzano, el mismo especialista que intervino en la Virgen de la Macarena de Sevilla, "una garantía absoluta por la calidad y el reconocimiento de su trabajo".

"El Cristo del Nazareno es un símbolo muy querido por Benalmádena, parte de nuestra identidad cultural y religiosa; este estudio nos ayudará a actuar con responsabilidad y asegurar su conservación", ha concluido Molina.