Hoteleros de la Costa del Sol cifran en un 82,85% la ocupación media en la Semana Santa

Nuestro Padre Jesús Cautivo durante su estación de penitencia el Lunes Santo en Málaga. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) ha destacado un comportamiento positivo del destino durante la Semana Santa de 2026, "con niveles de ocupación elevados", en torno al 82,85% de media, "gracias a la buena climatología y pese a la desconexión ferroviaria", y han apuntado que "el impulso del turismo internacional ha favorecido el balance".

Así lo han informado desde Aehcos a través de una nota, en la que han señalado que esa ocupación media en la Costa del Sol del 82,85% entre el 27 de marzo el 6 de abril supera "ligeramente las previsiones iniciales" y confirma "la fortaleza del destino en uno de los periodos clave del calendario turístico".

La organización empresarial ha precisado el incremento en 2,67 puntos porcentuales respecto a la Semana Santa de 2025 (80,18%) y han indicado que en los días considerados "clave" --del 2 al 6 de abril--, la ocupación se situó en el 85,26%, "reflejando una alta demanda concentrada especialmente en los principales días festivos con un incremento de 2,04 puntos porcentuales respecto a 2025 (83,22%)".

Entre las distintas zonas analizadas por Aehcos, los destinos con mayor ocupación han sido Benalmádena, con un 90,30%; seguido de la Costa Oriental-Axarquía, que alcanzó un 86,67%; Torremolinos, con un 85,85%; Mijas (84,90%) y Málaga-Rincón de la Victoria, que ha alcanzado un 84,51% de ocupación. "Todos ellos destinos con una alta demanda internacional", han destacado.

Al respecto, han apuntado que uno de los aspectos más destacados de esta Semana Santa "ha sido el peso del turismo internacional (77,95%), que ha superado al nacional (22,05%), que ha mostrado un comportamiento más contenido condicionado por factores externos", entre ellos, "la situación de la conectividad ferroviaria, que ha reducido la capacidad de desplazamiento hacia el destino en fechas clave".

En marzo de 2026, la ocupación hotelera media fue del 78,07%, "evidenciando un buen desempeño previo a las festividades". Comparado con años anteriores, han asegurado que el destino "mantiene una tendencia positiva, cinco puntos por encima que en el mismo periodo de 2025, reforzada por la diversidad de oferta hotelera y la presencia de turistas internacionales que ha compensado el descenso de la demanda nacional".

Así, han valorado "muy positivamente el comportamiento de la demanda de última hora que ha ayudado a revertir las estimaciones". "Los datos de ocupación de esta Semana Santa confirman que la climatología ha ayudado a los resultados", ha expresado el presidente de Aehcos, José Luque.

"La combinación de demanda nacional e internacional ha permitido, además, mantener niveles satisfactorios. Estamos muy pendientes de cómo evolucionará el mercado nacional durante el mes de abril y meses siguientes", ha manifestado Luque.

Con la temporada de primavera y verano a la vista, desde Aehcos han dicho mantenerse "prudentes y pendientes de la evolución del mercado nacional, destacando la importancia de continuar mejorando la conectividad y recuperar cuanto antes la conexión de Alta Velocidad".