Hoteleros de la Costa del Sol prevén una ocupación del 86,98% para junio y del 83,93% para julio

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MÁLAGA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) ha informado de las previsiones para los próximos meses y estiman que la ocupación media en la provincia alcance el 86,98% durante el mes de junio, una cifra ligeramente inferior al 88,14% registrado en el mismo periodo de 2025.

Para julio de 2026, las previsiones apuntan a una ocupación del 83,93%, frente al 87,82% alcanzado en julio del pasado año, según han señalado en un comunicado.

Las previsiones por destinos sitúan nuevamente a Torremolinos entre las zonas con mejores expectativas para junio, con una ocupación estimada del 94,28%, superado por Mijas, con un 97,61%; Benalmádena, con un 88,41%; Málaga-Rincón de la Victoria, con un 85,83%; y Fuengirola, con un 83,73%.

De cara al mes de julio, Torremolinos continúa liderando las previsiones con un 93,94% de ocupación estimada, seguida de Marbella-Benahavís, con un 87,99; Mijas, con un 85,97%; Fuengirola, con un 84,55%; Málaga-Rincón de la Victoria, con un 81,98%, así como Benalmádena, con un 81,79%.

MAYO

Por otro lado, en cuanto a los datos de ocupación hotelera correspondientes al mes de mayo de 2026, han informado que cierran con un balance positivo para la provincia de Málaga, donde la ocupación hotelera alcanzó el 87,13%, lo que supone un incremento de 1,07 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025 (86,06%).

El mercado internacional continúa siendo el principal motor del destino, situándose por encima del 78,26% del total de turistas alojados en establecimientos hoteleros de la Costa del Sol durante el mes de mayo, frente al 21,74% correspondiente al mercado nacional.

Desde el sector, han valorado el comportamiento registrado durante el quinto mes del año, "especialmente teniendo en cuenta el contexto de incertidumbre económica y el peso creciente de las reservas de última hora, no obstante la evolución del turismo de procedencia nacional está arrojando datos de descenso en la demanda".

Al respecto, desde Aehcos destacan que los datos reflejan "la fortaleza de la Costa del Sol en los mercados internacionales y permiten afrontar el inicio de la temporada alta con perspectivas positivas, aunque el sector continúa atento a la evolución de la demanda nacional y al comportamiento de las reservas en las próximas semanas".

Por destinos, Torremolinos se sitúa como una de las zonas con mayor ocupación hotelera durante el mes de mayo, alcanzando un 93,51%, seguida de Mijas, con un 92,13%, y Málaga-Rincón de la Victoria, con un 91,27%. También destacan Fuengirola, con un 85,57%; Benalmádena, con un 84,69%; y Nerja-Frigiliana-Torrox, que alcanza un 78,44% de ocupación.

Por su parte, Marbella-Benahavís registra un 78,85%, manteniendo además un importante peso del turismo internacional, mientras que el Valle del Guadalhorce alcanzó el 78,09%.

Por último, la patronal hotelera ha incidido en "la importancia de continuar reforzando la conectividad aérea, la promoción internacional y la mejora de infraestructuras para mantener la competitividad de la Costa del Sol como destino turístico líder, no obstante, es necesario realizar acciones específicas para incentivar la demanda del mercado nacional que se está resintiendo entre otras razones por la subida de la inflación provocada por los conflictos internacionales".