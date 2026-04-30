Hoteleros estiman una ocupación del 83,47% en la provincia de Málaga en el puente de mayo, cinco puntos menos que 2025

Archivo - Turistas visitando los monumentos de Málaga capital. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El puente de inicio de mayo, con el viernes 1 festivo, llega con una ocupación estimada del 83,47% en la provincia de Málaga, según los datos recabados por la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos); unas cifras que muestran una bajada de 4,5 puntos porcentuales respecto a 2025 en el que la ocupación fue del 87,97%.

Así lo han indicado en una nota, en la que, no obstante, han esperado que "la última hora pueda provocar un repunte que acerque los datos del año precedente".

Respecto a los resultados en abril, cuya ocupación ha sido del 82,32%, un dato que ha superado en más de tres puntos porcentuales los datos registrados en el mismo mes de 2025 (79,20%).

Respecto a las distintas zonas de la Costa del Sol, las áreas correspondientes a Benalmádena y al conjunto de la capital y Rincón de la Victoria han registrado ocupaciones cercanas al 90%, en concreto del 88,63% y 92,39%, respectivamente.

En lo que respecta a la distribución por mercados de los huéspedes alojados durante el mes de abril, han indicado que prácticamente uno de cada cuatro viajeros hoteleros ha procedido del mercado nacional, mientras que el 74,17% restante son de procedencia internacional.

Por otra parte, Aehcos ha recabado los primeros datos de previsión para los meses de mayo y junio. Para estos próximos 60 días, y de acuerdo con esa información, se estiman cifras similares a las arrojadas en este mes que termina.

En concreto, se prevé una ocupación del 82,48% en mayo y del 83,55% en junio, datos de momento, inferiores a los registrados durante 2025, 86,06% y 88,14% respectivamente.