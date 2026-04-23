Imponen 13 denuncias por conducción temeraria, una de ellas penal, tras investigar concentración sin permiso

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MÁLAGA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Grupo de Investigación y Protección (GIP) de la Policía Local de Málaga especializados en la investigación de redes sociales y otras fuentes abiertas de Internet continúan con su labor en materia de seguridad vial mediante el control y vigilancia de concentraciones de vehículos no autorizadas. Así, han impuesto 13 denuncias por conducción temeraria, una de ellas penal.

Esta actuación se enmarca en el plan especial que se lleva a cabo desde hace meses, y que se sigue reforzando para identificar comportamientos temerarios entre los participantes, en pro de evitar que se sigan produciendo este tipo de concentraciones, así como corregir infracciones una vez que se hayan producido.

Los policías locales pudieron descubrir que la tarde-noche del viernes al sábado 31 de enero se produjo una quedada de vehículos de dos y cuatro ruedas en el parque empresarial Trevenez, en la que se llevaron a cabo maniobras ilegales con los vehículos, tales como caballitos (circular con la rueda delantera levantada) por parte de los de dos ruedas, lanzadas (competiciones de velocidad) o drifting (derrapes) por los de cuatro.

A raíz de las indagaciones posteriores, los agentes han podido identificar a un total de 13 conductores con comportamientos temerarios al volante ante la presencia de numeroso público, con el consiguiente peligro que ello conllevaba, ha indicado la Policía Local en un comunicado.

DERRAPES

En un total de ocho casos, las conductas temerarias estuvieron motivadas por la práctica de derrapes, siendo denunciados los conductores por circular por la rotonda de la calle Fernando Sor a una velocidad elevada derrapando con las ruedas traseras, todo ello compartiendo la vía con otros vehículos que realizaban la misma maniobra y rodeados de numeroso público que se aglutinaba tanto en el interior como en el exterior de la vía.

Entre ellas, han destacado que el conductor de un todoterreno llegó a circular sobre tres ruedas y otro perdió la tracción del vehículo que conducía haciéndolo girar 360 grados.

Uno de los conductores está siendo investigado penalmente como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducción temeraria poniendo, en uno de los derrapes que realizó, en concreto peligro la vida de un espectador que se encontraba al borde de la calzada, con el que estuvo a punto de impactar con la parte trasera del vehículo, librándose al límite del atropello al saltar hacia atrás.

OTRAS INFRACCIONES

Además, dos motoristas han sido denunciados administrativamente por circular con la rueda delantera levantada en la maniobra conocida popularmente como caballito.

En uno de los casos el conductor perdió el control de la motocicleta, cayendo al suelo de rodillas y golpeándose con el hombro derecho, provocándose lesiones de diversa índole. Igualmente, dos conductores han sido denunciados por circular con el portón trasero abierto mientras uno de los pasajeros viajaba sentado sobre el maletero.

En otro caso, el copiloto puso en peligro su propia vida sentándose en el marco de la puerta sacando el cuerpo por la ventanilla, y sujetándose únicamente con su mano izquierda al asidero, al tiempo que intentaba tocar la calzada con la derecha, quedando su cuerpo suspendido mientras el conductor circulaba a elevada velocidad, dando de ese modo temerario dos vueltas a la rotonda.

UNA DENUNCIA PENAL Y 12 ADMINISTRATIVAS POR CONDUCCIÓN TEMERARIA

Los hechos, constitutivos de infracción administrativa a la Ley de Seguridad Vial por conducción temeraria, han sido denunciados por Policía Local de Málaga y remitidos al Organismo Autónomo de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Málaga (Gestrisam) para la incoación de los correspondientes expedientes sancionadores, imputándose en dos casos una conducción temeraria agraviada, concretamente los del copiloto que sacaba su cuerpo a través de la ventanilla y el del todoterreno que llegó a circular a tres ruedas.

Todo ello a excepción del caso que se está tramitando por delito contra la seguridad vial por parte del Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA) de la Policía Local de Málaga, en el que la vía administrativa queda supeditada a la vía penal.