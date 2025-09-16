Inauguran una nueva edición de los Talleres Municipales de Alfabetización Mediática en Málaga 'Comunicar en Red'

MÁLAGA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y la presidenta de la Asociación de la Prensa de Málaga (APM), Elena Blanco, han inaugurado este martes en el Centro de Servicios Sociales de Puerto de la Torre la cuarta edición de los Talleres Municipales de Alfabetización Mediática 'Comunicar en Red', que este año se impartirán en nueve distritos de la ciudad.

Organizados por la APM, con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga, y dirigidos para todos los públicos, estos talleres pretenden dotar a la ciudadanía de herramientas para el análisis crítico de la información y el consumo responsable de los contenidos informativos.

Así, incluirán clases prácticas para aprender a detectar bulos y noticias falsas, además de ofrecer nociones sobre inteligencia artificial y redes sociales, se reforzará el uso del e-mail, WhatsApp, edición y retoque de fotos, podcast, códigos QR, redes sociales o trámites electrónicos con las administraciones.

El alcalde ha destacado que son unos cursos "muy interesantes para que aprendamos a distinguir bien lo que es verdad de lo que puede ser falso, un bulo, algo muy habitual a veces en las redes sociales". "Se trata de dejar claro que la prensa es, y los medios de comunicación en general, son unos grandes aliados de la verdad", ha dicho.

En este sentido, De la Torre ha explicado que a veces en redes sociales, "con buena o mala fe, no entro en el tema, se difunden noticias que no son ciertas, noticias falsas, se crean bulos por lo que sea, no entro en calificar las razones, no alcanzo a comprenderlas".

En ese momento, ha apuntado que hay que "saber distinguir". "Eso nos parece importantísimo en una sociedad que aspira a mejorar su calidad democrática", por lo que ha considerado "clave que ese cuarto poder, que sois vosotros --los periodistas--, sea la referencia", y ha recordado que en los bandos municipales "siempre se insiste en hacer el esfuerzo de distinguir esas cuestiones para evitar bulos que puedan alarmar".

Por su parte, la presidenta de la APM ha agradecido al Ayuntamiento y al alcalde que "la educación sea algo fundamental". "Y es que se trata de esto, de formar la ciudadanía para que tengan herramientas suficientes para detectar qué es verdad y qué es falso", ha incidido.

"En esta sociedad actual sobresaturada de información, muchas de ellas falsas, es fundamental dotar a la sociedad de esas herramientas para que puedan decidir libremente con hechos ciertos y no se dejen influir por campañas de desinformación que lo que buscan es el enfrentamiento y desestabilizar", ha dicho Blanco.

Así, ha considerado que el objetivo de la Asociación de la Presa con estos talleres es "ayudar a este fin, que se conozca la importancia de los medios de comunicación libres y cómo pueden ayudar desde los medios a que este problema de la desinformación no vaya a más".

En esta cuarta edición se ha aumentado el número de distritos en los que se van a impartir los talleres, pasando de seis en la edición de 2024 a nueve distritos. Los talleres se realizarán en espacios y horarios determinados en nueve zonas de la capital.