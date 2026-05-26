El incendio que afecta a un hotel en Málaga capital está "prácticamente extinguido"

Efectivos de Bomberos de Málaga trabajan en la extinción de un incendio ocurrido en un hotel de la capital - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal delegado de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga, Avelino Barrionuevo, ha informado de que el incendio declarado en la madrugada de este pasado lunes en un establecimiento hostelero de Málaga capital, y que se propagó a un hotel ubicado en el mismo edificio, que tuvo que ser desalojado como medida preventiva, está controlado y "prácticamente extinguido".

En un vídeo remitido, Barrionuevo ha explicado que continúan en el lugar tres dotaciones del Real Cuerpo de Bomberos de forma permanente para refrescar el entorno y ya se abrió al tráfico el túnel de la avenida de Fátima.

El fuego se inició sobre las 01,26 horas de este pasado lunes, según informaron desde el sistema Emergencias 112 Andalucía, cuando los testigos alertaron de llamas en un establecimiento hostelero del Pasillo de Guimbarda, y que se propagó al hotel, ubicado en el mismo edificio.

En concreto, según ha detallado el edil, el fuego previsiblemente se originó en el interior de la cafetería y "una vez que, como consecuencia de la carga de calor" y la rotura de las ventanas, "entró oxígeno, el incendio se fue propagando".

Así, tras ello, "saltaron las alarmas del hotel, que activó su plan de autoprotección, que, con ayuda de los empleados, del personal de seguridad y de la Policía Local, desalojaron de forma inmediata dicho inmueble, llevándolos a una zona segura".

De igual modo, una vez comprobado que no existían personas en el interior del hotel, los huéspedes fueron trasladados a otro hotel cercano. Después fueron reubicados en diferentes hoteles de la ciudad.

Barrionuevo ha agradecido "el trabajo no solo del personal del hotel sino del Real Cuerpo de Bomberos, que desde el primer momento han estado trabajando en la extinción del incendio".

Así, ha insistido en que es "un incendio complicado, en tanto que dentro del mismo el forjado era de madera y eso ha dificultado que se pudiera atajar desde dentro y hemos tenido que afrontar la extinción desde fuera con autoescalas y bombas".

Por otro lado, el edil ha explicado que "en cuanto ya finalicen los trabajos de enfriamiento, entrará la Policía Científica para determinar cuál es la causa del mismo".

Por último, ha vuelvo a agradecer el trabajo que de todos las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y, especialmente, del Real Cuerpo de Bomberos. Al respecto, ha recordado que "ha habido un llamamiento, se han reforzado las dotaciones para que prácticamente entre cuatro y seis dotaciones han estado centradas en la extinción de ese incendio y otras dotaciones de refuerzo para cubrir el resto de necesidades que tuviera nuestra ciudad", ha concluido.