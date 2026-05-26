De la Torre dice que "no parece" que haya riesgo de colapso tras el incendio de un hotel en Málaga

Efectivos de Bomberos de Málaga trabajan en la extinción de un incendio ocurrido en un hotel de la capital. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha explicado este martes que "no parece" que haya riesgo de colapso tras el incendio declarado en la madrugada de este pasado lunes en un establecimiento hostelero de Málaga capital, y que se propagó a un hotel ubicado en el mismo edificio, que tuvo que ser desalojado como medida preventiva.

De la Torre, tras preguntas de los periodistas y recordar que el incendio está prácticamente extinguido, ha incidido en que "absolutamente" los bomberos han tenido todos los medios para poder trabajar y lo han hecho con "una seriedad total".

Además, ha dicho que "es evidente que allí no se podía entrar dentro y se ha tardado también en la extinción" por el forjado y los elementos de madera: "Tenía su riesgo el pisar dentro", ha abundado.

Por ello, ha señalado que los efectivos han tenido que trabajar desde fuera y esto "tiene un poco de más tiempo, pero a base de movilizar dotaciones y echar el agua, como ha dicho el jefe de bomberos, de 5.000 litros de agua por minuto, pues se ha podido frenar".

"Una vez que esté totalmente, digamos, visitable, con la seguridad máxima que hay que hacer estas cosas, se hará el análisis" para ver si hay riesgo o no de colapso, aunque ha valorado que cuando ya se ha abierto al tráfico la zona colindante "es señal de que no se ve ningún tipo de riesgo".

"INCENDIO COMPLEJO"

Por otro lado, De la Torre ha explicado que se trata de "un incendio complejo, como se ha visto, donde se han movilizado todos los medios de nuestras dotaciones, con 5.000 litros de agua por minuto para enfriar, para apagar, etcétera, pero había mucho material de combustión".

"Tenemos que tener, lo decía ayer, un informe riguroso, preciso, cuanto antes, pero bien riguroso, que analice dónde se origina, qué causas y luego cómo se ha desarrollado", ha detallado De la Torre. De hecho, ha asegurado que "de todas esas cosas siempre se aprenden". "Esperemos que estén los informes y sacará las conclusiones la empresa y nosotros", ha añadido.

Ha valorado, asimismo, que "felizmente en Málaga no hay un número importante de incendios, pero cuando hay alguno de estos siempre impacta, a nosotros también, y recuerda que hay que hacer ese esfuerzo de prevención al máximo, absolutamente al máximo".

"Felizmente no ha habido nada de daño personal", ha destacado el regidor, que ha explicado que este pasado lunes se puso en contacto con personal del hotel para "ofrecer nuestra colaboración en materia de rehabilitación, de reconstrucción del hotel con la máxima calidad y también nuestra oferta de colaborar en materia de los trabajadores para que tengan el menor perjuicio posible".

Ha recordado, al respecto, que "la empresa tiene dos hoteles más en Málaga, por lo cual parte podrán ser incorporados, pero a lo mejor no todos porque necesitan una proporción entre clientes y trabajadores", abogando porque "el perjuicio sea el menor posible en todos los sentidos y si puede ser ninguno, mejor".

Luego, ha continuado, "estarán los seguros, los sistemas que tenga la empresa establecidos para poder abordar la reconstrucción del hotel", añadiendo que le "suena que es una empresa potente" pero "no sé si es una empresa que directamente hizo la inversión o es un hotel alquilado a alguien que lo construyera, eso no lo sé".

Por último, sobre los huéspedes del hotel que no han podido sacar sus pertenencias, De la Torre ha explicado que "los consulados se han movido para el tema de pasaportes" y ha agradecido la colaboración. "No habrá ningún problema, la estancia de los turistas son unos días", ha concluido.