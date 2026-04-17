Un incendio afecta a varias naves del polígono industrial de Cajiz en Vélez-Málaga

Archivo - Camión del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga - EMERGENCIAS 112 ANDALUCÍA - Archivo

MÁLAGA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un incendio afecta desde primeras horas de la tarde a varias naves del polígono industrial del núcleo poblacional de Cajiz, en la localidad malagueña de Vélez-Málaga. Según fuentes municipales, serían al menos cinco las naves afectadas.

Desde Emergencias 112 Andalucía han señalado en declaraciones a Europa Press que el incendio habría comenzado en concreto en una nave de material textil sobre las 16.35 horas.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Consorcio de Bomberos, en concreto de los parques de Vélez, de Rincón de la Victoria, de Nerja y de Colmenar; así como de la Policía Local, Nacional y de los servicios sanitarios de 061.

El alcalde, Jesús Lupiáñez, junto con el teniente de alcalde de Cajiz, Jesús María Claros, se han acercado hasta el lugar del incendio, en el que no constan daños personales por el momento y en el que aún trabajan los efectivos.