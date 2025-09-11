Incendio en la zona de Carretera del Sol, en Benalmádena. - CPB

Los trabajos de reparación podrían tardar varios días

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 11 (EUROPA PRESS)

El incendio que en la madrugada de este jueves ha afectado a la zona de la Carretera del Sol ha provocado la rotura de unos 200 metros de una tubería de saneamiento, lo que ha provocado un vertido de aguas fecales en la zona de la Playa de Torremuelle.

Así lo ha informado el Ayuntamiento de Benalmádena, que señala que ya se han cerrado los accesos y que queda prohibido el baño en esta zona del litoral occidental del municipio hasta nuevo aviso.

La empresa de aguas Emabesa ya está trabajando en la reparación de la tubería, aunque se prevé que los trabajos puedan tardar varios días en completarse.