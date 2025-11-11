Un incendio obliga el corte del A-45 en Antequera en sentido a Málaga

Incendio declarado en Antequera y que ha obligado el corte de la A-45 - INFOCA

MÁLAGA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un incendio declarado en el municipio malagueño de Antequera ha obligado el corte entre los kilómetros 118 y 121 de la carretera A-45, según han informado desde Gestión del Tráfico y el sistema Emergencias 112 Andalucía. Actualmente, permanece cerrado el carril derecho en sentido Málaga.

Asimismo, tras el corte se ha habilitado las vías A-7204 y A-356 como alternativas a la circulación, según precisan las citadas fuentes.

Por su parte, el incendio, según han indicado desde el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha quedado estabilizado a las 16.45 horas.

Entre los efectivos desplazados al lugar están una Brica, un técnico de operaciones, un grupo de bomberos forestales y un agente de medio ambiente, además de una autobomba y un helicóptero súper puma.