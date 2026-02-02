La industria audiovisual generó en Málaga casi 8 millones de euros en 2025 y se consolida como motor económico

Rodaje en Málaga - FESTIVAL DE MÁLAGA

MÁLAGA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Málaga Film Office, la oficina municipal de rodajes del Ayuntamiento de Málaga, adscrita a Málaga Procultura, atendió 492 proyectos audiovisuales en 2025, de los que se llevaron a término 193 producciones, que supusieron una inversión económica directa de 7,9 millones de euros, que aportaron a la economía malagueña un 46% más que el año anterior.

El tipo de producción que registró mayor actividad en Málaga en 2025, como en años anteriores, fue la publicidad (fotos/spots publicitarios, videoclips y corporativos) con 85 producciones; seguida de cortometrajes con 30 y por último programas --de TV y online-- con 22. Sin embargo, en el aspecto económico fueron las series las que más invirtieron con más de cuatro millones de euros, seguidas de la publicidad con más de un millón y medio y en tercer lugar los largometrajes, que superaron ligeramente el millón.

Por nacionalidad, vuelve a ser España el país que produjo más en Málaga con 157 producciones, seguido de Italia con cinco y en tercer lugar EEUU, Suecia e Inglaterra con cuatro proyectos cada uno, han indicado en un comunicado.

A nivel local, las localizaciones más demandadas por distritos han sido en primer lugar el Centro, seguido de Carretera de Cádiz y por último Málaga Este, deibido en parte a la labor de descentralización que realiza esta oficina en su compromiso con un modelo de producción sostenible y que deriva las producciones --en la medida de lo posible-- a zonas menos concurridas. Esta labor favorece la visibilidad de otras áreas de la ciudad y procura al mismo tiempo un reparto equilibrado.

La ventanilla única municipal se encarga desde el año 2001 de atender gratuitamente todas las necesidades de las producciones audiovisuales que eligen Málaga capital como localización. Para el buen desarrollo de las 193 producciones, esta oficina realizó 277 trámites administrativos en coordinación con las áreas y 82 actos comunicados además del acompañamiento técnico personal que se traduce en la supervisión de las localizaciones municipales y apoyo directo durante las producciones.

PRODUCCIONES, ESTRENOS Y DISTRIBUCIONES DESTACADAS DURANTE 2025

Entre las producciones realizadas, de forma íntegra o parcial, en Málaga capital destacan en cuanto a largometrajes los malagueños 'En la quietud de la luz', una historia de ciencia ficción escrita y dirigida por Fernando Frater y producida por Ezekiel Montes (Ezinema Studios); 'Cuarzo', de Daniel Ortiz Entrambasaguas, producida por Danidogfilms en coproducción con Suena Perú, que amplía el universo del exitoso cortometraje 7:11 Cuarzo; y 'Aminetu', dirigida por Lucía Muñoz y producida por Entrefronteras, que retrata la lucha y resistencia de la activista en defensa de los derechos del pueblo saharaui.

En cuanto a documentales, 'El inventor del cine invisible', dirigido por Manuel Jiménez y producido por Yolaperdono, recorre la vida del malagueño Guillermo Jiménez Smerdou, periodista y cinéfilo impulsor del primer festival de cine español de Málaga en 1953; y 'Manuel Garvayo', dirigido por Joaquín Recio y producido por Atrapasueño Cinema, que se adentra en la obra del pintor malagueño homónimo.

Asimismo, en relación con las series, las malagueñas 'La quinta percepción' de José Enrique March y Love in, dirigida por Silvana Tomeo y protagonizada por Elena Martínez y El Chojín, ambas producidas por Ezinema Studio; 'Reina roja 2: Loba negra', dirigida por Koldo Serra para Prime Video y la comedia 'Grande de España' para Netflix, de Juan Cavestany y Álvaro Fernández Armero, protagonizada por el malagueño Antonio de la Torre y Alexandra Jiménez.

A nivel internacional, de la mano de la service malagueña Ánima Stillking para Netflix, 'The Empress T3' (Alemania); para Prime Video; la serie documental británica 'Born Racers' T2; la sueca 'Fallen' de la mano de otra service malagueña Loslocations; y la coreana 'Surely tomorrow', protagonizada por las estrellas asiáticas Park Seo-Joon y Won Ji-An (El juego del calamar T2) a través de Palma Pictures, encargada también de la británica This City is Ours T2 para la BBC, que ya rodó en Málaga para la T1.

Por otro lado, los cortometrajes 'Roshni', dirigido por Rakesh Narwani (Bazar Films) sobre el bullying racista; 'Donde sí me ven', dirigida por Maggie Zacarías que aborda la historia personal y emocional de su productora Angélica Leiva; 'Ghosting y otros fantasmas', de Élise Tandé (Tandartistes) sobre la desaparición repentina y las relaciones "fantasma"; 'Churrería Maravillas' dirigido por Ana García y Guillermo Rodríguez (Siete Arcos A&A Films); 'Consagrada', ópera prima de Pedro Atlante (Tralla Estudio) un film sobre fe, amigas y nuevas vidas y el cortometraje documental 60º Aniversario Miraflores de los Ángeles de Enrique García producido por Apertura/Míchelo Toro.

También destacan los proyectos de los alumnos de SchoolTraining y como cada año, la webserie realizada por los estudiantes de la Escuela de Cine de Málaga durante el Festival de Málaga, 'Hazte un Akemarropa'. A nivel internacional, el sueco Den Osmidige, dirigido por Lode Kuylenstierna, de la mano de la service Kolibri Films.

Por otro lado, entre los programas están Aprendemos en Clan: el reto y Team Total (ambos para Clan TV de TVE); Casting Operación Triunfo (Prime Video); el concurso Lo sabe, no lo sabe para Cuatro TV y El partidazo de Youtubers en Streaming. Y para Canal Sur: Desmontando Andalucía: ocupación francesa, Andalucía directo, No dejes de soñar y Tierra y mar, entre otros. A nivel internacional, los italianos Kilimangiaro, Little Big Italy y Let's Change the World, el americano Curious Traveler y el coreano Backpack Travels: Walk Expedition Andalucía. Por otro lado, también están los vídeos institucionales y promocionales.

También están las producciones publicitarias están los spots publicitarios, fotos publicitarias, vídeos corporativos, videoclips y videojuegos, entre otros.

Entre los estrenos de producciones rodadas en años anteriores en la ciudad, se ha podido disfrutar en cines de 'Vírgenes' y 'Aullar' y en plataformas 'La chica de nieve 2' y 'Dos tumbas' (Netflix), 'Queen of Fucking Everything '(Prime Video) y 'The Girlfriend' y 'La suerte' (Disney+).

De igual modo, entre los proyectos distribuidos por empresas malagueñas como Ojos Abiertos Films, están 'La vida en una gota', documental que visibiliza la relevancia de la prueba del talón y por parte de Reverso Films, 'La historia de Frank y Nina', presentada en la sección internacional del Festival de Málaga.

En el canal de YouTube de Málaga Film Office se promocionan los proyectos realizados en Málaga por tipos de y año de producción, localización, nacionalidad, agrupación u objetivo, género, producto, distribución y plataforma, así como lo que la industria malagueña produce fuera.

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL

Por otro lado, han señalado que el trabajo de Málaga Film Office se hace desde un "fuerte compromiso con el medio ambiente, apostando por prácticas de desarrollo sostenible que previenen y minimizan el impacto ambiental que se deriva de las actividades audiovisuales".

En esta línea, junto con Promálaga y el Centro Asesor Ambiental, dependiente del Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento, Málaga Film Office ofrece el sello de producción sostenible, que certifica las buenas prácticas en esta materia de las empresas que eligen Málaga como localización para sus trabajos audiovisuales.

El objetivo de este procedimiento, que convierte a Málaga en referente, es concienciar e implicar a todo el sector audiovisual. Se concedieron siete sellos en 2025 (21 desde que comenzó la iniciativa en el 2021) entre ellos a The Empress T3 de la productora Ánima Stillking, Ecos de Papel de Salvador Torres y los proyectos de los alumnos de SchoolTraining: Camelia Carmín, La reconquista, Última voluntad, No sabe igual y La herradura.