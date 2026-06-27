El Infoca da por controlado el incendio declarado este sábado en un paraje de Ronda (Málaga)

El Infoca da por controlado el incendio declarado este sábado en un paraje de Ronda - PLAN INFOCA

MÁLAGA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales, Plan Infoca, ha dado por controlado el incendio declarado a primera hora de la tarde de este sábado en un paraje de la ciudad malagueña de Ronda.

Así, el servicio dependiente de la Agencia de Emergencias de Andalucía ha señalado a las 18.00 horas como el momento del control, con lo que se asegura que el incendio no avanza fuera de un perímetro ya establecido, donde solo quedarían algunos puntos calientes por rematar definitivamente, así como tareas de refresco.

Este incendio se declaró activo pasadas las 14,00 horas en la zona de Arroyo Sijuela, en el término municipal de Ronda, lugar al que se desplazaron entonces dos grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones y un helicóptero ligero y otro semipesado.

Poco después de las 15,00 horas el Infoca informó de que el incendio se encontraba estabilizado, y a las 18,00 horas se ha dado cuenta de su control, con lo cual las dotaciones aún presentes en la zona realizan tareas de remate hasta la extinción definitiva.