Inpavi Málaga ayuda a 400 niños en riesgo de exclusión con 1.350 juguetes y 400 meriendas en la 'Operación Reyes Magos'

MÁLAGA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ONG Integración para la Vida Málaga (Inpavi) ha desarrollado su campaña 'Operación Reyes Magos: Ningún niño sin juguete', edición 2025-2026 y celebra este sábado una fiesta navideña donde han repartido más 1.350 juguetes nuevos, 400 meriendas, y 250 mochilas escolares a 400 menores en riesgo de exclusión social y/o pobreza.

De esta forma, han indicado desde Inpavi en un comunicado, se consigue "hacer la diferencia en la vida de 280 familias en situación de vulnerabilidad social". La entrega de los regalos se hace durante este sábado en una fiesta que ha contado con talleres y la presencia de sus Majestades los Reyes Magos de Oriente.

Así, han significado que "gracias al gran apoyo de todos los patrocinadores", la entidad "ha conseguido su objetivo, y es que todos sus niños beneficiarios --de cero a 12 años-- puedan disfrutar en igualdad de condiciones del próximo Día de Reyes". En esta ocasión son 400 menores de 280 familias malagueñas.

La delegada y responsable de Inpavi Málaga, Liliana Ibañez, ha indicado en declaraciones a los periodistas que la idea de esta campaña "es repartir mucha ilusión, mucha esperanza y es importante que los niños se lleven un juguete nuevo, así como cualquiera de nuestros hijos de los que estamos aquí recibe un juguete nuevo todos los años".

Ha explicado que esta iniciativa se realiza desde hace 25 años y la esencia "es la misma": "Ayudar a todos los pequeños de la casa a disfrutar de las fiestas navideñas como cualquier niño de su edad, protegiendo su infancia, su derecho al juego, y, sobre todo, contagiándoles esperanza e ilusión en estas fechas tan señaladas".

Aunque esta campaña empezó en la barriada de La Corta (Málaga), en la actualidad cubre a familias de toda la capital malagueña y llega incluso a otras localidades, como Almogía, Cártama, Torremolinos, Alhaurín El Grande y Antequera.