Instalan la nueva placa dedicada a Adelfa Soto en los jardines que llevan el nombre de la artista

MÁLAGA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La nueva placa dedicada a Adelfa Soto (Valencia, 27 de enero de 1937 - Málaga, 4 de octubre de 2025) ya está instalada en los jardines que llevan el nombre de la artista en la plaza Prudencio Jiménez, junto a la iglesia de La Purísima, en el barrio de Gamarra (distrito Bailén-Miraflores).

El Ayuntamiento finalizó en diciembre de 2023 la remodelación integral de esta plaza, que contó con una inversión de más de 92.000 euros.

La placa que se instaló en su momento ha sido sustituida por una nueva, realizada con un material más adecuado para zonas exteriores, han indicado desde el Ayuntamiento en un comunicado.

La remodelación de esta plaza consistió en el cambio de pavimento, una nueva fuente, que sustituía a la anterior y la peatonalización del acceso principal de la iglesia.

La designación del nombre de Adelfa Soto para estos jardines fue una iniciativa de la Junta Municipal del Distrito Bailén-Miraflores y contó con el apoyo del Consejo del Distrito por unanimidad. De esta forma, la ciudad de Málaga le rendía un sentido homenaje.

Adelfa Soto, que falleció este pasado sábado, era vecina de Gamarra, hija de La Niña de La Puebla y Luquitas de Marchena, hermana de Pepe Soto y madre de la actriz Adelfa Calvo Soto.

A lo largo de su trayectoria actuó en los principales teatros y escenarios españoles, y participó en películas cinematográficas junto a artistas reconocidos como Rafael Farina, Juanito Valderrama y El Príncipe Gitano. También recibió numerosos reconocimientos y premios a lo largo de su carrera.