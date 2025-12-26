Intervienen en una fiesta sin autorización organizada en una vivienda alquilada en Málaga con más de 100 personas

Archivo - Imagen de archivo de la Policía Local de Málaga - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Málaga ha intervenido este viernes en una fiesta sin autorización organizada en una vivienda ubicada en la Carretera de Coín, en el distrito malagueño de Churriana, que había sido alquilada.

La organización de este evento había sido identificada a través de las redes sociales por agentes del Grupo de Investigación y Protección (GIP) en el marco de la labor investigadora que se lleva a cabo en estas fechas para detectar la posible organización de fiestas en espacios sin autorización.

En este caso, las interacciones en redes se han reactivado durante la pasada madrugada con indicaciones sobre la ubicación exacta del evento, para cuyo acceso se cobraban 25 euros por entrada, han indicado en un comunicado.

Así, varias unidades de la Policía Local se han personado a primera hora de la mañana en el inmueble, constatando que el interior podría haber más de un centenar de personas. Además, se han recibido varias llamadas a la Sala del 092 por molestias por ruido y la presencia de vehículos mal estacionados. Al dispositivo policial se han sumado efectivos del GIP y del Grupo Operativo de Apoyo (GOA).

La Policía ha identificado a la persona responsable del evento, que será denunciada por dos infracciones en base a la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía: una por ejercer una actividad de ocio sin la preceptiva autorización y otra por impedir u obstaculizar las funciones de inspección de los agentes.

Además, durante la intervención, se ha procedido a denunciar a los propietarios de diez vehículos mal estacionados --cuatro de ellos han sido retirados por la grúa--, así como a varias personas por hacer las necesidades fisiológicas en la vía pública.

De igual modo, se han levantado cuatro actas por tenencia de sustancias estupefacientes y una persona ha sido detenida por un presunto delito contra la salud pública. Durante toda la mañana se ha impedido la entrada al inmueble a más personas, mientras son identificadas las que van saliendo. La vigilancia se mantendrá de forma continuada en la zona.

En paralelo, también se ha procedido a denunciar al responsable de otra fiesta privada en otra vivienda en la calle Canal, en el distrito Churriana, cuyo organizador será igualmente denunciado por ejercer una actividad de ocio sin autorización. En este caso, el responsable ha procedido a desalojar tras ser advertido por los agentes.

RECOMENDACIONES

En este sentido, desde el Consistorio han recordado en un comunicado el bando dictado por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, con motivo de la Navidad y Fin de Año, que aconseja a la ciudadanía que se informe previamente de si las fiestas y cotillones de carácter ocasional o extraordinario a las que pretendan asistir cuentan con la preceptiva autorización municipal previa; y a los organizadores, que ofrezcan toda la información y publicidad necesaria sobre la autorización previa y condiciones del evento.

En este sentido, se recuerda a los organizadores de actividades recreativas y eventos de carácter multitudinario (cotillones, conciertos y fiestas juveniles) la prohibición de colocar publicidad en cualquier formato en farolas, semáforos y demás elementos del mobiliario urbano, así como en otros lugares de la vía pública no autorizados y fachadas que den a ésta, y la necesidad de que en tales eventos se cumplan todos los requisitos reglamentarios y se obtengan las preceptivas autorizaciones administrativas con antelación suficiente a la celebración de los mismos.