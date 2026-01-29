Investigadores de la Facultad de Medicina de Málaga estudian las lesiones más frecuentes por uso de patinetes eléctricos

Investigadores de la Facultad de Medicina de la UMA que han estudiado las lesiones más frecuentes por uso de patinetes eléctricos. - UMA

MÁLAGA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga (UMA) ha estudiado las lesiones más frecuentes producidas por el uso de patinetes eléctricos en Málaga, tras analizar a más de 400 pacientes atendidos en urgencias por estos golpes entre 2018 y 2022.

En concreto, con este trabajo se ha evaluado el impacto del cambio de tráfico, producido en enero de 2021, por el que el uso de estos vehículos pasaba de las aceras a las calles con un límite de velocidad de 25 kilómetros por hora, comparando antes y después de esta nueva normativa, han indicado desde la UMA en una nota.

Se trata de un estudio multidisciplinar en el que también participa el Sistema Sanitario Público Andaluz, fundamentalmente el Hospital Regional Universitario de Málaga y el Universitario Torrecárdenas de Almería, junto con profesores de la UMA de las áreas de Cirugía Ortopédica y Traumatología y Radiología, que también tiene actividad asistencial en el Regional y forman parte de Ibima Plataforma Bionand.

Han indicado que los resultados, que han sido publicados en la revista científica 'Journal of Transport & Health', evidencian que las lesiones por patinetes eléctricos "han aumentado de forma muy marcada con el paso de los años, pasando de una incidencia de 1,7 por 100.000 habitantes en 2018 a casi 50 en 2022".

Asimismo, se demuestra que, tras el cambio normativo, disminuyeron significativamente los atropellos a peatones (del 10,9% al 5,2%), pero aumentaron la colisiones con vehículos a motor (del 8,8% al 18%).

"A pesar de un mayor número de colisiones con coche, no se ha observado un aumento de la gravedad global de las lesiones", ha señalado el investigador de la UMA Iskandar Tamimi, uno de los autores de este trabajo.

Por su parte, David González, del Área de Traumatología de la UMA, ha explicado que las lesiones más recuentes afectan a cara, cabeza, cuello y extremidades. "Alrededor del 35% de las fracturas se localizan en huesos faciales", ha afirmado.

Ambos expertos han aclarado que, aunque el uso del casco se ha incrementado con la nueva normativa, "sigue siendo bajo". "Puesto que un gran porcentaje de lesiones afectan a la cara y la región maxilofacial, recomendamos el uso de un casco integral para proteger estas zonas", han apuntado.

Al mismo tiempo, han alertado sobre como el consumo de alcohol y la conducción nocturna se asocian claramente a lesiones de mayor gravedad. En suma, se constata que el cambio normativo ha tenido un efecto mixto: mejora la seguridad de los peatones, pero incrementa la exposición del usuario del patinete al tráfico rodado.

Este equipo científico de investigadores de la UMA con actividad asistencial en el Hospital Regional de Málaga también ha realizado otro trabajo, que se ha publicado recientemente en la revista de la Sociedad Española de Traumatología, en el que se estudia el impacto económico que estas lesiones por el uso de patinetes eléctricos conllevan, incluyendo atención en urgencias, pruebas de imagen, ingresos hospitalarios, tratamientos quirúrgicos o bajas laborales.

Al respecto, se muestra que suponen "un coste sanitario creciente para el sistema público". Este estudio fue iniciado por la estudiante de Medicina de la UMA María Isabel Bernardi como parte de su Trabajo Fin de Grado.

Los autores de estos proyectos coinciden en señalar que este tipo de investigaciones son importantes porque aportan evidencia para evaluar si las normativas realmente mejoran la seguridad y permiten identificar grupos de riesgo y patrones de lesión, fundamentales para diseñar campañas preventivas. Por lo tanto, "tienen un impacto directo en la salud pública, los costes sanitarios y la planificación urbana".

'La epidemiología de las lesiones relacionadas con patinetes eléctricos en Málaga: efectos del cambio de las aceras a las calles bajo nuevas normas de tráfico' parte de un Trabajo Fin de Grado de Juan Melgar, que estudió en la Facultad de Medicina de la UMA y actualmente es residente de Traumatología en el Hospital Universitario de Torrecárdenas. En el mismo también participan los doctores Enrique Guerado, Almudena Pérez y David García de Quevedo.