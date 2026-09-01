Investigan un tiroteo en la zona de Monte Pavero de Málaga capital donde no constan heridos

Un agente de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

MÁLAGA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha abierto una investigación sobre un tiroteo ocurrido en la madrugada del lunes 31 de agosto en la zona de Monte Pavero, en el distrito malagueño de Bailén-Miraflores, en el que no constan personas heridas.

Según han asegurado a Europa Press fuentes de la Policía Nacional, los hechos ocurrieron en torno a las 04,00 horas y, una vez alertados, los agentes localizaron impactos de bala en un vehículo cercano.

Actualmente, los agentes del cuerpo está realizando las pesquisas correspondientes para esclarecer lo sucedido y determinar todos los datos que rodean a este nuevo tiroteo.