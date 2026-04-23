Isabel Rodríguez declara su "orgullo máximo" por el liderazgo "sin hipotecas" de Sánchez tras la "catarsis" de 2016

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, junto al subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, a su llegada para mantener una reunión con plataformas por el derecho a la vivienda de Málaga. A 23 de abril de 2026 en Málaga (Andalucía - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha señalado este jueves que siente un "orgullo máximo" por el liderazgo de Pedro Sánchez al frente del PSOE, que no tiene "hipotecas" y que se renovó tras la "catarsis" que, en su opinión, vivió el partido tras el convulso Comité Federal del 1 de octubre de 2016 tras el que dimitió el entonces secretario general, que en mayo de 2017 fue reelegido para esa responsabilidad en las primarias que le enfrentaron entonces a Susana Díaz y a Patxi López.

La también secretaria de Vivienda y Agenda Urbana del PSOE, Isabel Rodríguez, se ha pronunciado así en una reunión en Málaga con alcaldes y portavoces socialistas del Área metropolitana y la Costa del Sol occidental malagueña, y a preguntas de los periodistas sobre el vídeo de dicho Comité Federal que ha publicado este jueves el diario digital 'The Objective'.

Aquella reunión del máximo órgano del PSOE entre congresos se produjo en un contexto en el que una parte del partido abogaba por que el Grupo Socialista se abstuviera en el Congreso de los Diputados para permitir la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno después de que se hubieran repetido las elecciones generales entre 2015 y 2016, con victoria en ambos casos del PP, pero lejos de la mayoría absoluta, lo que le impedía renovar en el Gobierno. Pedro Sánchez era contrario a esa posible abstención del PSOE que finalmente se acabó produciendo tras su dimisión al frente del partido.

Isabel Rodríguez ha contado que ella "estaba en ese Comité Federal", y puede decir que está "muy orgullosa" de su partido, y de que en el PSOE "al secretario general lo pone y lo quita la militancia", de forma que "no lo pone y lo quita ningún director de ningún periódico".

"Ni mucho menos se le echa por la ventana el día que denuncia la corrupción de un compañero o compañera de partido, como le ocurrió" a Pablo Casado, según ha agregado Isabel Rodríguez, que ha manifestado así que Alberto Núñez Feijóo llegó a la presidencia nacional del PP "cuando destronaron" al entonces líder del partido, a quien "tiraron por la ventana tras varios editoriales de medios de derechas porque se atrevió a denunciar las malas prácticas" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y "los contratos de mascarillas con su hermano y sus colegas", según ha añadido.

Tras remarcar que eso no ocurre en el PSOE, Isabel Rodríguez ha indicado que "sobre todo de lo que más orgullosa" está de "ese cambio" que vivió el PSOE fue que "así consolidamos un liderazgo de un secretario general --en referencia a Pedro Sánchez-- que no tiene hipotecas, que sólo se debe a la mayoría social".

"Por eso, frente a otros que trabajan para intereses económicos, nosotros trabajamos para los intereses de la gente", según ha seguido proclamando la dirigente socialista, quien en esa línea ha defendido que su "hoja de ruta no está anclada a ninguna hipoteca, sino al interés" general.

Isabel Rodríguez ha opinado también que lo vivido en torno a aquel Comité Federal permitió "hacer una catarsis y una renovación del Partido Socialista en base a procesos de participación de la militancia" que permitió después a los socialistas "llegar al Gobierno", y que les "permiten hoy, ocho años después, estar pensando en recuperar territorios tan importantes como Andalucía", y cuando lleguen las próximas elecciones generales, "conformar otro Gobierno que vaya más allá del año 2027", ha añadido para finalizar.