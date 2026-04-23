Isabel Rodríguez echa en falta "avances" para los ciudadanos en los pactos PP-Vox: "Sólo les escucho discursos de odio"

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez (2i), durante una reunión mantenida con plataformas por el derecho a la vivienda de Málaga. A 23 de abril de 2026 en Málaga (Andalucía, España). Isabel Rodríguez se ha desplazado este jueves, 23 de - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha señalado este jueves que no ve "avances" para los extremeños o los aragoneses en los pactos de gobierno que PP y Vox han suscrito en ambas comunidades autónomas, y "sólo" escucha de dichas formaciones "discursos de odio, racistas y xenófobos que no se corresponden con la manera de ser de la mayoría de los españoles".

Así lo ha señalado la también secretaria de Vivienda y Agenda Urbana del PSOE, Isabel Rodríguez, a preguntas de los periodistas al participar en una reunión en Málaga con alcaldes y portavoces socialistas del Área metropolitana y la Costa del Sol occidental malagueña.

La ministra ha aludido a esos pactos de PP y Vox después de que le hayan preguntado por la proposición de ley de vivienda que ha presentado el PP en el Congreso de los Diputados, y que el Pleno de la Cámara baja admitía a trámite este pasado martes con el apoyo de Junts, Vox y UPN, y el voto en contra de los partidos que conforman el Gobierno de coalición.

Isabel Rodríguez ha defendido que ella habla de la "vivienda protegida para siempre", un concepto en torno al que cree que existe "un consenso amplio y mayoritariamente asumido y defendido por la mayoría de los españoles", y ha apostillado que cree que la "mayoría de votantes" del PP "no quieren que se especule con la vivienda", y, en cambio, sí "quieren que se regulen los alquileres, que se contengan y que bajen los precios del alquiler".

En ese punto, ha criticado que el PP "no se conforma con haber llevado" la ley estatal de Vivienda "a los tribunales" y con "no haberla aplicado" en comunidades autónomas en las que gobierna, sino que "quiere impedir que otros la estén aplicando".

Isabel Rodríguez se ha preguntado entonces "qué le molesta al Partido Popular que se congelen los alquileres", o que en comunidades autónomas como "Cataluña, Navarra, País Vasco", o incluso "en Galicia, donde gobierna" el PP, "se esté pudiendo trabajar para congelar los alquileres", y al respecto ha aseverado que cuando los 'populares' "dicen que quieren derogar la Ley de Vivienda, no se atreven a decir que realmente con lo que quieren acabar es con la posibilidad de congelar el (precio del) alquiler".

Tras apuntar que la iniciativa que el PP ha elevado al Congreso de los Diputados "va en contra de la dirección de lo que desean los españoles", Isabel Rodríguez ha opinado que "el Partido Popular se encuentra en una deriva de la que no es capaz de salir", y en dicho partido "quieren tapar la inacción y la falta de proyecto con una ansia de poder solo para ocupar los sillones".

Al hilo, ha aludido a los dos pactos de gobierno suscritos en los últimos días entre el PP y Vox en Extremadura y Aragón, y ha remarcado que no ha escuchado en ellos "hablar de avances para los extremeños" o "para los aragoneses".