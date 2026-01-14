IU exige la retirada en la provincia de Málaga de los reconocimientos y honores a Julio Iglesias

La coordinadora provincial de IU Málaga, Toni Morillas, en rueda de prensa. - IU MÁLAGA

MÁLAGA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora provincial de Izquierda Unida en Málaga, Toni Morillas, ha exigido la retirada de todos los reconocimientos públicos y honores que ha recibido Julio Iglesias en la provincia de Málaga después de conocerse las acusaciones contra el artista por presuntas agresiones sexuales.

En concreto, se trata del título de Hijo Adoptivo de la provincia de Málaga, que le fue otorgado en el año 2009 por parte de la Diputación provincial y una avenida en la ciudad malagueña de Marbella, que lleva su nombre.

Así lo ha señalado después de que el cantante haya sido denunciado por varias exempleadas del servicio doméstico por presuntas agresiones sexuales cuando trabajaban en sus mansiones del Caribe en 2021.

"Julio Iglesias no puede recibir el aplauso de las instituciones públicas porque es absolutamente repugnante que tengamos que seguir asistiendo a todos esos casos de violencia machista", ha señalado Morillas, al tiempo que ha dejado claro que "tiene que haber una posición contundente por parte de las instituciones públicas y esos reconocimientos y honores tienen que serles retirados".

La líder de izquierdas ha agregado que "los testimonios que hemos conocido de varias mujeres, trabajadoras domésticas, fisioterapéuticas, empleadas que desempeñaban su trabajo en las mansiones de Julio Iglesias, denunciando situaciones de violencias sexuales, agresiones sexuales, violencias machistas, vejaciones, insultos, son absolutamente terroríficos".

A su juicio, "vienen a evidenciar de nuevo que las violencias machistas se producen en todos los ámbitos políticos, culturales, sociales, económicos y que además afectan especialmente a las mujeres que están en situaciones de mayor vulnerabilidad". Morillas ha recordado que "una de cada tres mujeres sufre a lo largo de su vida algún tipo de acoso sexual" y ha incidido en que "Ninguna violencia machista debe de quedar impune", ha subrayado.

La líder provincial de IU ha añadido que "también nos demuestra que el feminismo ha permitido que cada vez más mujeres víctimas de violencias machistas y sexuales se encuentren con la fuerza de denunciar públicamente esos casos, incluso cuando afectan a hombres poderosos, cuando los agresores sexuales son hombres poderosos, sabiendo que las situaciones a las que se exponen cuando denuncian son mucho más graves porque se exponen a que se las señale, a que no se las crea, se exponen también a la revictimización".

Por ello, ha continuado, "creemos que es fundamental que por parte de las instituciones públicas haya un mensaje claro a la sociedad y es que los agresores sexuales los maltratadores independientemente del poder que tengan no pueden quedar impunes".

"No puede haber impunidad con las agresiones sexuales. Hay que romper con esa cultura sexual de la violación que sigue prevaleciendo en nuestras sociedades", ha dicho.

Así, ha exigido "que todas las instituciones públicas retiren los reconocimientos públicos y honores que han realizado a Julio Iglesias".

"Exigimos que tanto la Diputación de Málaga como el Ayuntamiento de Marbella le retiren estos reconocimientos públicos --título de Hijo Predilecto de la provincia y nombre de una avenida, respectivamente-- porque las instituciones no pueden reconocer a hombres que son presuntamente agresores sexuales, que han maltratado a mujeres", ha afirmado.

Morillas ha insistido en que "hay que mandar un mensaje contundente a la sociedad y es que estamos conjuradas para acabar con las violencias machistas, es que estamos conjuradas para quitar cualquier tipo de reconocimiento". "No se puede aplaudir a estos señores que presuntamente han agredido a mujeres. Hay que repudiarlo y hay que expresar nuestra profunda repugnancia ante estos casos de violencias sexuales", ha concluido.