IU muestra su apoyo a la ganadería extensiva y la educación de cero a tres años: "Son dos caras de la misma lucha"

El coordinador general de Izquierda Unida (IU) Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, en una rueda de prensa. - IU ANDALUCÍA

MÁLAGA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida (IU) Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, ha defendido este lunes la proposición no de ley que el grupo Sumar en la cámara va a presentar esta semana en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación en defensa de la ganadería extensiva frente a las "macrogranjas industriales".

"Nuestra propuesta es para defender en el mundo rural todo aquello que tiene que ver con una ganadería que arraiga la población en el territorio frente a un modelo en manos de las grandes corporaciones que hoy por hoy están llevando a la crisis al sector ganadero de carácter familiar", ha afirmado en una atención con los medios de comunicación.

La proposición no de ley presentada en el Congreso busca "poner límites" a la ganadería industrial así como "limitar" las macroganjas en el sector primario. "Queremos una reducción progresiva de este tipo de ganadería industrial y paralelamente un plan de fomento de la ganadería extensiva que es la que arraiga la población en el territorio", ha subrayado.

Por otro lado, Valero ha mostrado su apoyo a las reivindicaciones de los trabajadores de Educación Infantil de cero a tres años ante sus "precarias condiciones laborales". En este sentido, ha señalado a la Junta de Andalucía por "concebir como un negocio" este servicio de educación.

"Las trabajadoras de cero a tres años no solo cuidan, también educan, también construyen futuro. Y por eso nuestra propuesta va a una reforma radical de lo que se está haciendo hoy en Andalucía y en otras comunidades autónomas", ha reafirmado.

En esta línea, ha defendido "desplegar" una red de escuelas infantiles públicas que "incorpore" a los trabajadores que "hoy están siendo precarizados en el sector privado". Asimismo, ha pedido "una bajada de ratio" en las clases y que se considere "como etapa educativa".