IU recrimina la venta de la antigua sede de Málaga Acoge a un fondo israelí para uso turístico

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, y la coordinadora provincial en el Ayuntamiento de Málaga, Toni Morillas. - IU

MÁLAGA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, y la coordinadora provincial en el Ayuntamiento de Málaga, Toni Morillas, han acudido en la mañana del sábado junto a un grupo de militantes de Izquierda Unida a la concentración vecinal en apoyo a las mujeres del colectivo Un Techo por Derecho, que desde la tarde del viernes, están encerradas en la antigua sede de Málaga Acoge en el número 15 de calle Ollerías de la capital malagueña.

Tal y como ha detallado la formación en una nota, Valero ha mostrado en la concentración vecinal frente a la antigua sede de Málaga Acoge "todo el apoyo al movimiento Un Techo por Derecho que intenta recuperar este inmueble del centro de Málaga que el gobierno andaluz ha regalado a un fondo sionista que opera en los territorios palestinos ocupados".

En esta línea, Valero ha criticado que "el Partido Popular está entregando el parque inmobiliario en bandeja de plata a los fondos de inversión mientras deja en la cuneta a la gente", motivo por el que ha mostrado su apoyo a "la movilización social porque nuestras vidas valen más que su negocio".

Por su parte, Morillas ha manifestado que el edificio de la antigua sede de Málaga Acoge en Calle Ollerías es un ejemplo "del proceso de turistificación y especulación que está arrasando la ciudad" y, además, es un símbolo "porque la Junta, que es el propietario del edificio y que durante muchísimos años se lo tuvo cedido a Málaga Acoge, lo ha vendido a un fondo de inversión israelí, al fondo de inversión White, que tiene las manos manchadas de sangre, para que construya un bloque de pisos turísticos en pleno corazón de la ciudad".

Al hilo, Morillas ha apuntado que "la ocupación que las vecinas, que el colectivo de Un Techo por Derecho ha hecho de este edificio, es un acto de resistencia vecinal y un mensaje para la Junta de Andalucía, que es que no puede dilapidar el patrimonio público mientras hay miles de familias en nuestra ciudad que se están viendo expulsadas de sus viviendas, que se están viendo expulsadas de la ciudad por los procesos especulativos".

En relación, la coordinadora provincial y concejala ha concretado que "también es un mensaje de que no estamos dispuestas a que se le ponga la alfombra roja a fondos de inversión sionistas, israelíes, que tienen las manos manchadas de sangre".

Por estos motivos, ha subrayado que "por eso estamos apoyando a esas vecinas, por eso nos parece que es tan importante el proceso de lucha que han iniciado". En contexto, ha indicado que "vienen desde hace mucho tiempo las mujeres de Un Techo por Derecho denunciando situaciones de vulnerabilidad, denunciando situaciones de mujeres con niños que están siendo desahuciados y a las que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga no les brinda ninguna alternativa habitacional".

En suma, Morillas ha advertido de que "hoy se lanza un mensaje, y es que con la organización vecinal, con la movilización vecinal, se puede doblar el pulso a los especuladores, se puede doblar el pulso a los poderosos con este ejercicio de resistencia que es más poderoso aún".