El IV Campus de Inmersión Rural de Diputación de Málaga impulsa el talento de 28 emprendedores de La Noria

El IV Campus de Inmersión Rural de Diputación impulsa el talento de 28 emprendedores de la incubadora de La Noria en la Sierra de las Nieves - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha organizado la cuarta edición del Campus de Inmersión Rural, un encuentro en el que 28 emprendedores de 21 proyectos mentorizados en la de la Incubadora de Emprendimiento Social de La Noria, han conocido a cinco entidades de buenas prácticas de la Sierra de las Nieves con sede en Yunquera, Tolox y Casarabonela.

Después de tres ediciones anteriores, con unos resultados muy positivos, la vicepresidenta de Atención a la Ciudadanía y Equilibrio Territorial y diputada de Innovación Social y Despoblamiento de la Diputación de Málaga, Antonia Ledesma, ha subrayado el importante valor estratégico y formativo de esta cita: "El Campus conecta las potencialidades que tiene el territorio con el talento de personas emprendedoras mediante la visita a empresas y proyectos de éxito de la Sierra de las Nieves que fijan la población y crean oportunidades y empleo en el territorio".

ITINERARIO DE BUENAS PRÁCTICAS Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA

La primera jornada comenzó el jueves 25 de junio en Yunquera, municipio clave dentro del Parque Nacional, donde realizaron una visita técnica al vivero de pinsapos de la Cruz Roja Málaga. Un centro en el que se dedican al cultivo y germinación, la reforestación y la sensibilización sobre esta especie endémica arbórea mediante la colaboración de voluntarios locales y personas en riesgo de exclusión social.

Posteriormente, el grupo conoció el proyecto de la sociedad cooperativa andaluza Renovables Sierra de las Nieves, entidad gestora del Nodo comarcal de La Noria en el marco de la bioeconomía ubicado en la Torre Vigía de Yunquera, donde se presentaron iniciativas ambientales, ecoturísticas y de dinamización rural con perspectiva de igualdad.

Finalmente, se trasladaron a las instalaciones de Arroyo Andando, dependiente de la sociedad cooperativa, para profundizar en el conocimiento sobre el sector de las energías sostenibles.

Por la tarde, el alumnado continuó su ruta hacia Tolox para conocer de primera mano dos iniciativas adscritas a la marca Parque Natural de Andalucía de la Consejería de Medio Ambiente: el modelo de producción de control biológico de plagas y ozono en el riego para garantizar la sostenibilidad y de alta calidad sin usar fitosanitarios químicos de la explotación agraria Viveros Sierra Bella y las actividades turísticas impulsadas por Aventúrate Sierra de las Nieves, una empresa con amplia experiencia en deportes de aventura y educación medioambiental.

El día concluyó en el Cortijo San Antonio de Casarabonela, un entorno rural de alto valor patrimonial que sirvió de alojamiento y base operativa.

CAPACITACIÓN ESTRATÉGICA Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO

La jornada del viernes 26 de junio se inició en el propio cortijo con el taller formativo centrado en el 'síndrome del impostor', diseñado e impartido por los especialistas de la escuela de crecimiento personal Nido del Desarrollo, orientado a favorecer un espacio distendido en el que compartir impresiones estratégicas de negocio.

Posteriormente, el campus completó su inmersión en el territorio con la visita conjunta al Cortijo Algaceite, proyecto consolidado en el sector agroalimentario enfocado en la producción de aceite ecológico y la posterior actividad en colaboración con el catering La Recacha. Esta última consistió en un almuerzo-degustación basado en la cocina tradicional reinterpretada desde la contemporaneidad, acompañado de una sesión formativa que analizó la gastronomía con base etnográfica como motor identitario, económico y turístico para revitalizar el entorno rural.

UNA VEINTENA DE INICIATIVAS CON IMPACTO

Entre los proyectos participantes en el Campus destacaron variadas iniciativas alineadas con el desarrollo sostenible y equilibrio integral. En el ámbito de la salud mental, el bienestar holístico y la transformación relacional se sumaron propuestas como 'Cuyprem', centrada en la prevención psicológica libre de prejuicios; 'Cultura de Acuerdo', especializada en mediación y salud relacional en organizaciones; 'Respira la Vida', enfocada en la autogestión del estrés mediante el Breathwork o la metodología teatral aplicada a la resolución de conflictos de 'Alae-Alma a Escena'.

A este campus se añadieron la escuela de crecimiento personal y gestión del talento 'Nido del Desarrollo'; el proyecto de concienciación y apoyo para personas con trastornos alimenticios 'Más allá de un cuerpo'; las terapias de mindfulness para mejorar el estilo de vida de 'Laurus Regenerative' y 'El Renacimiento', un espacio dedicado al bienestar holístico, retiros y crecimiento espiritual con sede en Coín.

Asimismo, participaron emprendedores de proyectos enfocados en la infancia, la conciliación familiar y el relevo de saberes tradicionales como 'Desmadradas'; 'Luna Novas. Madres que miran distinto' o la iniciativa de transmisión de oficios manuales artesanos 'AZ Saber-hacer'.

Por su parte, la sostenibilidad ambiental y los recursos del territorio estuvieron representados por el refugio agroforestal sintrópico 'Arte Reverde' de Casarabonela; las terapias ecuestres inclusivas en zonas rurales de 'Doctor Equus'; la comercialización maderera con custodia responsable de 'ESAM Import-Export'; los talleres DIY botánicos de 'VerdeRaíz' y el proyecto 'Genalgarroba", enfocado en la creación de una pequeña industria tradicional en torno a la algarroba.

El ecosistema del alumnado de emprendimiento del Campus 2026 se completó con propuestas tecnológicas y de consultoría social como 'EstrategIA Lab' (hibridación humana-IA para marcas); las experiencias gamificadas para espacios patrimoniales de 'Museums Workshop"; el intercambio cultural de 'Málaga Tándem Club' y el soporte técnico para fondos de impacto de 'Euroimpacta'. En esta línea de apoyo especializado se sumó también la consultoría de 'María José Bengochea', orientada al diseño de proyectos sostenibles para ayuntamientos e instituciones.